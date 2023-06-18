Детонировали не один час: под Геническом на Херсонщине горели крупные склады ВС РФ (видео)

Рано утром 18 июня в пгт Рыково Херсонсой области прозвучали мощные взрывы. В Воздушных силах заявили о попаданиях по складах с боеприпасами РФ. В СМИ писали, что детонация происходила не один час.

В воскресенье, 18 июня, примерно в 4 утра на складе боеприпасов во временно оккупированном пгт Рыково (до 2016 года населенный пункт назывался Партизаны) Генического района Херсонской области прозвучала серия взрывов.

Рано утром 18 июня, в пгт Рыково Генического района Херсонсой области прозвучали мощные взрывы Фото: Скриншот

Одним из видео поделился командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук, отметив "хорошую работу ребят". В СМИ пишут, что "прилет" был по крупному складу ВС РФ и детонация происходила не один час.

Например, издание РИА Мелитополь написало, что в населенном пункте, расположенном в 80 км от временно оккупированного Мелитополя, произошел взрыв на элеваторе, который российские военные превратили в склад БК.

Позже спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона подтвердил факт уничтожения склада боеприпасов российских оккупантов в пгт Рыково. По его словам, командующий Воздушными силами Украины уже поблагодарил "ребят за хорошую работу".

"Вы видели горящие склады боеприпасов. Меньше боеприпасов – больше огня", — сказал Игнат.

В воскресенье, 18 июня, примерно в 4 утра на складе боеприпасов во временно оккупированном пгт Рыково (до 2016 года населенный пункт назывался Партизаны) Генического района Херсонской области прозвучала серия взрывов Фото: Скриншот

Ранее в социальных сетях появилось сообщение о том, что Россия разместила комплекс "Бал" в Крыму. Береговой комплекс с противокорабельной ракетой Х-35 заметили на подъезде к Севастополю.

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