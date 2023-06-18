Потери армии РФ самые большие с момента пика боев за Бахмут, — разведка Великобритании

Горячими точками фронта остаются Донецкая и Запорожская области.

Российская армия терпит наибольшие потери на поле боя со времен пика боев за Бахмут. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании с ссылкой на разведку в своем Twitter 18 июня 2023 года.

Отмечается, что Украина продолжает вести наступательные действия по всем направлениям фронта и они успешны. Горячими точками остается запад Донецкой области, запорожское направление и окрестности Бахмута.

Между тем, россияне ведут оборонительные действия, британская разведка определяет их как относительно эффективные. Впрочем, потери врага в последний раз столь значительны были весной 2023 года во время боев за Бахмут. За последние сутки РФ, за данными Генштаба ВСУ, потеряла 650 солдат, а всего — более 219 тысяч личного состава.

"На юге российские войска часто проводят относительно эффективные оборонные операции. Обе стороны терпят значительные потери, при чем потери россиян, вероятно, самые высокие со времен пика битвы за Бахмут в марте", — считают в Минобороны Великобритании.

Напомним, ВСУ продвигаются на бахмутском направлении, за отчетом Института изучения войны (ISW) от 16 июня 2023.

Также Фокус писал о положении россиян под Бахмутом на момент середины июня 2023 года.