"Выдадут потерю Крыма за победу": Кулеба потроллил Пескова за слова о демилитаризации Киева

По словам главы украинской дипломатии, Путин даже поражение в Украине сможет выдать за победу России.

Российская власть, включая президента Владимира Путина, даже поражение в войне против Украины представит как победу для российского общества. Об этом 18 июня написал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей Facebook-странице, комментируя заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова о том, что задачи по "демилитаризации" Украины частично выполнены.

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Глава украинской дипломатии предположил, что Кремль в ближайшем будущем может объявить о выполнении других "приоритетных задач", поставленных Путиным.

"В следующих сериях: фактически, все задачи СВО выполнены. Украина как член ЕС и НАТО не сможет напасть на Россию, Крым больше не является бременем для российского бюджета, нацисты остались только в России, а потери российских солдат и техники в Украине, о которых мы никому не расскажем, помогли нам исправить ошибки и сделать Россию сильнее. Россия сильна как никогда", — написал Кулеба.

Согласно высказыванию министра, Путин сумеет представить россиянам потерю Крыма и поражение в войне как свою победу. На этом фоне Кулеба обратился к партнерам с призывом усилить поддержку Украины.

Что сказал Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы выполнила задачи "спецоперации" по "демилитаризации" Украины. В своем объяснении он указал на то, что Украина все меньше полагается на свое собственное оружие и все больше обращается за поддержкой к вооружению, предоставляемому странами Запада.

Ранее, 11 июня, Дмитрий Песков заявил, что у России нет фактически никаких предпосылок для того, чтобы начать переговоры с Украиной.