"Надеялись, что контрнаступление не произойдет": пленные рассказали о потерях ВС РФ

По словам военнопленных оккупантов, их армия имеет низкий боевой дух, а также теряет много людей после начала активных наступательных действий Украины. Один из них не хочет возвращаться на родину, ведь боится преследования спецслужб.

Российские оккупанты, которые попали в плен к украинским защитникам, рассказали о колоссальных потерях ВС РФ, а также заградотрядах при наступлении ВСУ. Свои признания они озвучили журналистам The Wall Street Journal 17 июня.

Разговор состоялся с военнопленными, которых содержат в Краматорске. Их удалось захватить после начала украинского контрнаступления в районе города Великая Новоселка между Запорожской и Донецкой областями.

Воевали как призывники, так и наемники, а некоторые из них и вовсе прибыли из национальных республик в Сибири. Они признались в огромном количестве вещей. В том числе в низком боевом духе ВС РФ, а также высоких потерях.

Военный по имени Анатолий служил в российской армии по контракту. В общении с журналистами он вспомнил, что накануне контрнаступления ВСУ оккупанты совершенно не общались между собой, что свидетельствует про их страх.

Российские пленные рассказали об условиях в ВС РФ Фото: WSJ

"Все молчали, думали о своем, задавались вопросом, с какой стороны они придут. Мы были очень напуганы. Никто не хочет умирать. Мы надеялись, что контрнаступление не произойдет", — говорит захватчик.

До наступления он был обычным водителем — ремонтировал технику и перевозил операторов дронов. Всего месяц назад его отправили в район Великой Новоселки.

Среди пленных также был Антон, которого осудили за торговлю наркотиками. Контракт подписал для того, чтобы выйти на свободу и воевал после этого в группировке "Шторм Z". Бойцам этого подразделения, которые в основном состояли из завербованных заключенных, запретили отступать при любых сценариях, иначе им угрожали расстрелом.

В марте этого года мужчина получил осколочное ранение головы и врачи признали его негодным для дальнейшего несения службы. Командование приняло решение все же отправить его на фронт.

Российские пленные рассказали об условиях в ВС РФ Фото: WSJ

После столкновения с украинскими защитниками Антон и другие раненные бойцы начали кричать, что хотят сдаться, ведь понимали, что в российских войсках при поражении им не выжить.

Дмитрий. Он из мобилизованных и прибыл в Украину из Дальнего Востока. В общении с журналистами признался, что моральный дух в армии крайне низкий и они постоянно оставались на одном месте без возможности ротации.

Мужчина вспоминает, что вместе с товарищем вышел к украинским военным с поднятыми руками, ведь их позицию атаковала артиллерия, а бронированные машины били из близкого расстояния по пехоте.

Дмитрий надеется, что он не будет обменян российской стороне, так как боится, что ФСБ начнет его преследовать.

Напомним, 14 июня сообщалось, что в ВСУ рассказали, как освобождали Благодатное на Донбассе. Враг пытается сравнять деоккупированный населенный пункт с землей применяя массированные артиллерийские обстрелы, чтобы не допустить дальнейшего продвижения украинской армии.