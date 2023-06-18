"Нужно догоняться": чиновники в Кремле стали больше пить из-за провалов в Украине, — росСМИ

По данным журналистов, случаи пьянства среди российских правительственных чиновников заметно увеличились с марта, когда Украина анонсировала контрнаступление, а Международный уголовный суд объявил Путина в розыск.

Кремлевские чиновники в течение дня выпивают как минимум по одной бутылке водки в попытке справиться с военным напряжением. Об этом пишет российское издание "Верстка" со ссылкой на информированные источники.

По данным журналистов, высокопоставленные члены российского правительства являются на заседания пьяными и угрюмыми, употребляя водку, коньяк и вино в течение рабочего дня.

"С марта 2023 года — особенно после появления новостей об украинском контрнаступлении, об ордере на арест Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой — чиновники и представители элиты начали предпочитать крепкие напитки", — пишет издание.

Как рассказал собеседник СМИ, российские чиновники употребляли алкоголь на работе и до полномасштабного вторжения, начиная день со стакана водки. Но сейчас все больше людей в правительстве РФ выпивают целую бутылку в течение дня. По мнению источника, таким образом чиновники пытаются справиться с разочарованием от провала после вторжения в Украину.

"Вице-губернатор одного из регионов Урала неоднократно начинал переписку с автором этого текста вечерами, как правило, приглашая на ужин… После войны в одном из сообщений вице-губернатор признался, что "бухает" и что начал пить больше с момента начала войны: застолий в компании уже не хватает, после них ему теперь нужно "догоняться", — пишет российское издание.

При этом источники издания утверждают, что в Кремле недавно удвоили количество вина на официальных приемах до двух бутылок на человека.

Отмечается, что сообщения о чрезмерном потреблении алкоголя в элите совпадают с отчетами о резком росте продаж водки и антидепрессантов после приказа Путина о вторжении в Украину в прошлом году. В то же время Михаил Мурашко, министр здравоохранения России, призывает население уменьшить потребление алкоголя после того, как в центральной России в этом месяце отравились метанолом по меньшей мере 36 человек.

Однако по словам "Верстки", правительственные чиновники не проявляют никаких признаков снижения потребления алкоголя, несмотря на заявления о пропусках и отменах совещаний, употреблении запрещенных веществ и посещении мероприятий в нетрезвом состоянии.

Напомним, 2 апреля Военная разведка Великобритании сообщила, что российские оккупанты не расстаются с алкоголем даже во время ведения боевых действий.

Ранее, 16 марта, замминистра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что россияне в попытке купить алкоголь на оккупированных территориях предлагаются "рассчитаться" украденными вещами украинцев.