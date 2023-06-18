"Сбивают ракеты": Зеленский ответил на фейки Путина об уничтожении ЗРК Patriot (видео)

По словам президента Украины, ни один американский ЗРК не пострадал и они успешно сбивают российские ракеты, в том числе "Калибры" и "Кинжалы".

Президент Украины Владимир Зеленский ответил российскому лидеру Владимиру Путину на его заявления об уничтожении американских систем ПВО Patriot. Об этом глава государства заявил в воскресенье, 18 июня, в своем вечернем видеообращении.

"Кто бы там в России не говорил, что якобы наши "Пэтриоты" уничтожены, — все они есть, все они работают, все они сбивают российские ракеты и сбивают максимально эффективно. Ни один "Пэтриот" не уничтожен", — заявил президент.

В своем обращении Владимир Зеленский также поблагодарил защитников неба над Киевщиной, которые успешно уничтожали вражеские ракеты на этой неделе.

"96-я Киевская зенитно-ракетная бригада Воздушных сил, спасибо! Все "Калибры" и "Кинжалы" во время этих атак [на этой неделе] были уничтожены, следовательно, жизни наших людей были спасены", — отметил президент.

Что сказал Путин

16 июня на Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин заявил, что ВС РФ якобы уничтожили пять зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине и добавил, что Россия может ударить по любому зданию в столице.

Напомним, что в мае российские СМИ уже сообщали о якобы уничтожении комплекса Patriot в Киеве. Однако спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 17 мая объяснил, что Patriot — многокомпонентная система, элементы которой находятся на определенном расстоянии, поэтому уничтожить ее было бы невозможно.

Позже, 18 мая, в Пентагоне подтвердили, что ЗРК был только поврежден. В Соединенных Штатах заверили, что комплекс отремонтировали.