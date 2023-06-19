Украина заинтересована приобрести до 1000 шведских БМП CV90, – СМИ

Стоимость одной БМП CV90 в новейшей версии MkIV может составлять около 10 млн долларов, поэтому украинскому бюджету это может обойтись около 10 млрд долларов.

Министерства обороны Украины, Словакии и Чехии подписали общий меморандум о намерении сотрудничать в закупке и эксплуатации шведских БМП CV90. В нем также говорится, что Украина заинтересована приобрести до тысячи таких машин. Об этом сообщает чешское издание CZDefence.

Взаимное сотрудничество касается общих консультаций по техническим спецификациям и требованиям БМП CV90. Также Украина, Словакия и Чехия будут вместе консультироваться о возможностях привлечения национальных ВПК в разработку и производство шведских БМП.

Отмечается, что соглашение трех стран по содержанию является повторением такого же меморандума между Чехией и Словакией, однако документы независимы друг от друга. В настоящее время эти две страны закупают шведские БМП для своей армии. Чехия приобретет 246 БМП CV90 для замены морально устаревших БМП-2. Словакия закупит 152 CV90. Чехии контракт обойдется более чем в 2,5 млрд долларов, а Словакии 1,3 млрд долларов.

Украина заинтересована приобрести до тысячи БМП

В конце статьи отмечается, что Украина выразила заинтересованность в закупке до 1000 БМП CV90. В настоящее время на вооружении ВСУ есть десятки БМП CV9040, которые передала Швеция в рамках военной помощи. Для приобретения 1000 машин нужно примерно 10 млрд евро. Если Минобороны Украины закупит такие же версии, как и Чехия и Словакия, то одна машина будет стоить примерно 10 млн долларов.

Также следует добавить, что оборонная компания BAE Systems открывает офис в Украине с дальнейшими намерениями развернуть ремонт и производство вооружения. BAE Systems как раз производит CV90.

Напомним, 31 мая в Минобороны Украины заявили, что ВСУ получат одну из самых современных версий БМП CV90.

22 июля 2022 года Чехия определилась с новой БМП для войска – выбор пал на шведский CV90.