Разлетелась вдребезги: Полтавская тероборона эффектно уничтожила российскую БМП (видео)

Украинская артиллерия пристрелялась и успешно ликвидировала многотонную БМП, от которой впоследствии почти ничего не осталось.

Бойцы 146-го батальона Полтавской отдельной бригады теробороны Вооруженных сил Украины уничтожили боевую машину пехоты российских оккупантов. В Facebook подразделения 19 июня сообщили подробности.

Украинские защитники отметили, что сначала зафиксировали цель. Впоследствии артиллерия пристрелялась и успешно ликвидировала многотонную БМП, от которой впоследствии почти ничего не осталось.

"Техника разлетается вдребезги!" – говорится в сообщении.

Бойцы отметили, что после попадания произошла детонация боекомплекта. Технику российским захватчикам восстановить уже не удастся.

Тероборона ВСУ на фронте

Бойцы территориальной обороны регулярно совершают успешные действия по уничтожению личного состава и техники врага. Так, в конце мая точный выстрел из 155 мм гаубицы FH70 оставил россиян без танка, тщательно спрятанного в лесу. Успешная операция бойцами была проведена совместно с подразделениями батальона Национальной полиции "Запад". Благодаря эффективному взаимодействию удалось обнаружить тяжелую бронетехнику.

Силы территориальной обороны ВСУ также используют и трофейную технику для борьбы с захватчиками. Летом 2022 года, как рассказали бойцы ТРО, транспортировать с поля боя российскую технику им помогал гражданский тракторист. Оператор-наводчик под псевдонимом "Арей" рассказал, что у такой техники есть как преимущества, так и недостатки. Маневренность и мощное вооружение он назвал основными преимуществами боевой машины.

Напомним, 19 июня в соцсети сообщили, как россияне начинили танк взрывчаткой и отправили на позиции ВСУ. Российские оккупанты сделали из старой советской техники передвижной объект со взрывчаткой и назвали его "мощнейшим дроном-камикадзе". Танк наехал на мину и был добит украинским гранатометчиком из РПГ. Впоследствии техника сдетонировала, произошел мощный взрыв.