Турция представила макет вертолета T925: на что способна новая машина

Новый вертолет должен впервые подняться в воздух в марте 2024 года. По информации разработчиков, машина будет способна перевозить более 20 человек на расстоянии до 1000 км.

Турецкие конструкторы авиационной техники 19 июня представили на авиасалоне в Париже новую разработку компании Turkish Aerospace Industries — вертолет TAI Т925. Как сообщает издание SavunmaSanayiST.com, это первая демонстрация полномасштабной модели вертолета, которую до сегодняшнего дня можно было увидеть только на официальных промороликах.

"Впервые была представлена масштабная модель 10-тонного вертолета T925, разработка которого ведется в TAI уже некоторое время. Красно-белая окраска, заостренный нос и величественность вертолета привлекали внимание", — написали турецкие журналисты.

Согласно опубликованной информации, первый полет T925 запланирован на начало 2024 года. По словам генерального директора TAI Темеля Котила, первый полет может состояться 18 марта следующего года, а до этого времени необходимо завершить производство T925.

Вертолет T925 — что известно

По заявлению разработчиков новый вертолет T925 должен будет обладать улучшенными летно-техническими характеристиками по сравнению с S-70 Blackhawk и AS532 Cougar, которые находятся на вооружении армейской авиации Турции. В частности, машина сможет перевозить до 21 человека, а рампа, расположенная в кормовой части вертолета, улучшит возможности и скорость погрузки персона, припасов, а также транспортировки оборудования и военной техники.

Благодаря более совершенным системам авионики, вертолет будет более простым в производстве, техническом обслуживании и ремонте. Скорость полета машины составит 296 км в час, при этом дальность полета может достигать 1000 км, отмечают разработчики. При этом отмечается, что возможно машина будет оснащена украинским двигателем Motor Sich TV3-117, хотя турецкие производители работают над силовой установкой отечественного образца.

Для сравнения вертолет S-70 Blackhawk, состоящий на вооружение армии турецких сил рассчитан на перевозку до 12 человек при такой же скорости в 295, но при меньшей дальности полета — до 583 км.

Ранее сообщалось, что в Турции провели новые испытания дрона Akinci от компании Baykar, на котором установлен украинский двигатель. Специалисты компании устроили стрельбы и проверили "умную" систему наведения HGK-82.