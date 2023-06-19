Львовские десантники уничтожили вражескую БМД в районе Бахмута (видео)

Экипаж вражеской техники пытался быстро проскочить по полю, но так и не доехал до лесополосы.

Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ Вооруженных сил Украины уничтожили БМД российских захватчиков. Об этом 19 июня сообщили в Telegram подразделении.

На видео экипаж вражеской техники пытается быстро проскочить по полю. Впоследствии боевая машина воздушно-десантных и аэромобильных войск РФ была ликвидирована.

"Уничтожили очередную вражескую боевую машину десанта вместе с экипажем", – говорится в сообщении.

Уничтожение БМД российских войск

Украинские войска регулярно уничтожают подобную технику русских войск. Так, в марте ВСУ ликвидировали БМД с помощью дрона. Кроме того, также были ликвидированы или повреждены танки. В одном из случаев оператор отправил БПЛА, чтобы взорвать российский танк, и он успешно справился со своей задачей, скинув по цели три снаряда. После этого беспилотник также выследил и поразил вражескую машину десанта.

В начале масштабного российского вторжения украинские защитники благодаря ударным беспилотникам Bayraktar успешно уничтожали боевые машины воздушно-десантных подразделений Российской Федерации, которые использовались для быстрой транспортировки войск.

В марте 2022 года во время боев за Гостомель спецназ ГУР уничтожил 20 вражеских БМД. За контроль над городом в Киевской области продолжались боевые столкновения. В течение дня, по утверждениям силовиков, в населенном пункте было уничтожено 20 вражеских боевых машин. Бой вела объединенная группа спецназовцев под руководством ГУР МО Украины совместно с подготовленными местными сопротивлениями.

Напомним, 19 июня Полтавская тероборона эффектно уничтожила российскую БМП. Украинская артиллерия пристрелялась и успешно ликвидировала многотонную российскую технику, от которой впоследствии почти ничего не осталось. Бойцы отметили, что после попадания произошла детонация боекомплекта. Технику российским захватчикам восстановить уже не удастся.