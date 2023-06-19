Требовал 150 тыс. грн с жены погибшего военного: в Украине будут судить замкомандира, — ГБР

Руководитель погибшего нацгвардейца потребовал от вдовы процент за помощь в получении выплаты от государства. Военного чиновника взяли с поличным.

В Украине будут судить заместителя командира воинской части за получение взятки от жены погибшего нацгвардейца в размере 150 тысяч гривен. Эти деньги он взял за содействие в выплате денежной помощи. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

"Установлено, что в марте 2022 года заместитель командира воинской части сообщил супруге погибшего бойца, что она и его дети могут получить денежную помощь от государства на сумму 15 млн грн. Он пообещал помочь с оформлением и ускорить выплату, если ему дадут процент от нее – 150 тысяч гривен", – говорится в публикации.

Также в ГБР сообщили, что военнослужащий был задержан при получении оговоренной суммы.

Обвинительное заключение по факту получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины), направлено в суд.

Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

В пресс-службе не сообщили, где служил обвиняемый, однако известно, что досудебное расследование проводило территориальное управление ГБР, расположенное в г. Николаеве, а оперативное сопровождение осуществляло УСБУ в Одесской области.

Напомним, 12 апреля сообщалось, что в Винницкой области командир роты полгода систематически требовал от подчиненных солдат деньги за краткосрочные отпуска. Военнослужащий подозревается в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

25 мая стало известно, что глава Харьковского административного суда Ольга Панченко, приговоренная к пяти годам лишения свободы, избежала тюрьмы при помощи мобилизации.