Детонировали часами: последствия удара по складам боеприпасов РФ в Рыково показали на видео

Снаряды и боеприпасы после авиационного удара разбросало по прилегающим улицам населенного пункта Херсонской области.

В Рыково Херсонской области местные жители оценили последствия детонации склада боекомплекта, который российские войска расположили возле железнодорожных путей в центре села. Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях, сообщает Фокус.

Оккупанты обустроили соответствующую локацию вблизи "Партизанского элеватора" и на прилегающей территории станции Партизаны. От детонации снарядов, разбросанных по прилегающей территории поселка, пострадали жилые дома местных жителей по нескольким улицам.

По информации Центра журналистских расследований, такой объект представлял потенциальную угрозу для гражданского населения. От детонации снарядов и боеприпасов, которые разбрасывало по прилегающим улицам, пострадало большое количество домов.

Уничтожение склада БК в Рыково

Утром 18 июня на территории поселка Рыково Херсонской области прогремели мощные взрывы. В Воздушных силах рассказали, что зафиксировали попадания по складам с боеприпасами войск РФ.

Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук, отметил "хорошую работу ребят". В СМИ писали, что "прилет" был по большому складу войск РФ и детонация происходила не один час.

Число погибших и раненых среди российских военных, занимавшихся разгрузкой боеприпасов, неизвестно. Они прибыли очередным эшелоном на станцию Партизаны.

Напомним, 9 июня "Град" 30-й бригады Вооруженных сил Украины уничтожил склад боеприпасов в Донецкой области. Украинские защитники отметили, что событие произошло в Соледаре. Вблизи населенного пункта продолжался артиллерийский обстрел из реактивных систем. Впоследствии подразделения Вооруженных сил Украины точным выстрелом ликвидируют склад боеприпасов, которые использовали российские оккупанты.