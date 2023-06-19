Снаряды к танкам, мины и другое: в школе под Харьковом нашли склад с боеприпасами РФ (фото)

Во время бегства из Харьковской области оккупанты оставили в учебном заведении более полутысячи боеприпасов. Пригодные для использования снаряды саперы передали военнослужащим ВСУ.

Саперы обнаружили склад боеприпасов Вооруженных сил Российской Федерации в здании школы в одном из населенных пунктов Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной специальной службы транспорта 19 июня.

"Вражеское оружие вернется бумерангом. В Харьковской области, инженерно-саперная группа Государственной специальной службы транспорта, на днях обнаружила целый арсенал вражеского оружия", — говорится в публикации.

Россияне бросили свои боеприпасы в школьной котельной

Российские снаряды

Как отмечают в ведомстве, саперы обследовали учебное заведение по запросу местных жителей. Как оказалось, отступая, российские оккупанты бросили в котельной более полутысячи боеприпасов, в частности артиллерийские снаряды 152-мм, пушечные снаряды 100-мм, танковые снаряды 125-мм и 120-мм минометные мины.

Взрывоопасные предметы были отсортированы саперами. Пригодные для использования боеприпасы отправились к украинским военнослужащим, остальные – обезврежены в безопасном месте.

Российсике бееприпасы были переданы ВСУ

Напомним, что 19 июня в Рыково Херсонской области местные жители увидели последствия детонации склада боекомплекта, который российские войска расположили возле железнодорожных путей в центре села.

Ранее,18 июня, на складе боеприпасов во временно оккупированном пгт Рыково Генического района Херсонской области прозвучала серия взрывов. "Прилет" был по крупному складу ВС РФ, а детонация происходила не один час.

Еще мы писали о том, что 12 мая украинские военнослужащие показали покинутые позиции российских войск на Бахмутском направлении. В результате удачного штурма вражеских флангов бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады "Азов" получили трофейные боеприпасы.