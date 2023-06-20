"Свободные люди": в правительстве Венгрии рассказали о судьбе украинских пленных, переданных РПЦ

Как рассказал госсекретарь правительства Венгрии Золтан Ковач, большинство из них имеют венгерское гражданство, остальные получили статус беженца.

Правительство Венгрии говорит, что освободило украинских военнопленных, которые были переданы Русской православной церковью без согласия Украины. Об этом пишет CNN.

По словам государственного секретаря Золтана Ковача, правительство не отказывало украинским дипломатам в доступе к 11 военнопленным. Они были переправлены в Венгрии при содействии Венгерской благотворительной службой Мальтийского ордена. Ковач сказал, что военнослужащие хотели отправиться в Венгрию по своей воле.

Он также отметил, что большинство из них имеют венгерское гражданство, остальные получили статус беженца. Ковач сказал, что сейчас все они свободы, а потому могут покинуть Венгрию в любой момент.

Теперь они являются "свободными людьми", которые "могут оставаться в Венгрии или могут покинуть Венгрию в любое время по собственному желанию", добавил он. По его словам, правительство больше не отслеживает их перемещение.

Отметим, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что передача пленных осуществлялась в интересах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"Нам рассказывают, что те люди свободны делать то, что хотят. На самом деле это не так. Они находятся под контролем, и даже встречи с родственниками здесь крайне дозированы. Консула, посла не пускают к ним, несмотря на наши настойчивые требования", — заверил он.

Напомним, 9 июня спикер МИД Олег Николенко сообщил, что Русская православная церковь передала Венгрии одиннадцать пленных украинцев венгерского происхождения. Он заверил, что правительство Украины не было проинформировано о соответствующих переговорах между странами.

Позже, 19 июня, Николенко написал, что попытки Украины установить прямой контакт с переданными Венгрии пленными защитниками оказались неуспешными.

Также 19 июня ведущий пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано призвал Венгрию объяснить ситуацию с вывозом украинских военнопленных из РФ.