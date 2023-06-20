"Это реально": Байден высказался об угрозе применения Путиным ядерного оружия

По словам президента США, существует вероятность того, что Кремль захочет использовать тактическое ЯО для достижения своих целей.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден высказал обеспокоенность возможностью использования тактического ядерного оружия президентом РФ Владимиром Путиным. Слова американского президента во вторник, 20 июня, цитирует агентство Reuters.

"Когда я выступал здесь около двух лет назад и говорил, что беспокоюсь о высыхании реки Колорадо, все смотрели на меня как на сумасшедшего. Они смотрели на меня так же, как когда я сказал, что беспокоюсь о том, что Путин использует тактическое ядерное оружие. Это реально", — сказал Байден.

Журналисты также напомнили, что в субботу Байден назвал заявление Путина о том, что Россия разместила в Беларуси свое первое тактическое ядерное оружие, "абсолютно безответственным".

Ядерное оружие в Беларуси

На прошлой неделе, 13 июня, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что его страна начала принимать поставки российского тактического ядерного оружия, некоторые из которых, по его словам, в три раза мощнее атомных бомб, сброшенных США на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

Отмечаемся, что развертывание является первым российским перемещением таких боеголовок — менее мощного ядерного оружия меньшей дальности, которое может быть использовано на поле боя — за пределы России после распада Советского Союза.

По данным Reuters, за российским развертыванием внимательно следят Соединенные Штаты и их союзники, а также Китай, который неоднократно предостерегал от применения ядерного оружия в войне в Украине.

Напомним, в своем отчете от 19 июня аналитики Института изучения войны подчеркнули, что развертывание ядерного оружия в Беларуси не окажет влияния на боевые действия в Украине.

Также напомним, МИД РФ заявило 19 июня, что существует возможность возвращение ядерного оружия из Беларуси в Россию. По их утверждению, такое решение связано с военной поддержкой Украины со стороны Запада.

Ранее, 9 июня, лидер Беларуси Александр Лукашенко отметил, что Минск несет ответственность за сохранность ядерного оружия из России и заверил, что никакие диверсанты не смогут попасть на территорию его страны.