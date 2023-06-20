"В приоритете": ВС РФ активизировались на Бердянском направлении из-за успехов ВСУ
По словам советника главы Мариуполя Петра Андрющенко, противник пытается перехватить инициативу на поле боя. Ради этого срок обучения мобилизованных сократили до одной недели.
Российские оккупанты резко активизировали переброску БК и живой силы на Бердянское направление, где ВСУ проводят успешные наступательные действия. Об этом в своем Telegram-канале написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 20 июня.
По его словам, противник значительно активизировался на Бердянском направлении. На фронт стали чаще перебрасывать боекомплекты, чаще летает авиация, а также сократились сроки подготовки оккупантам к боевым действиям.
Российской Федерации, как отметил советник мэра Мариуполя, не дают покоя успехи Вооруженных сил Украины на этом направлении и она всячески пытается перехватить инициативу, но безуспешно.
"Поставка грузовиков с БК приморским путем в Бердянск набирает обороты. Создается впечатление, что именно такая дорога в приоритете", — говорится в сообщении.
В направлении Пологов в Запорожской области наблюдается активное движение авиации. Уже несколько дней вражеские вертолеты заходят с направления Ростова-на-Дону, а также из Приморско-Ахтарска.
Петр Андрющенко добавил, что теперь срок подготовки мобилизованных граждан, которых вывезли на войну в Украину, сократился с одного месяца до одной недели, ведь оккупанты переживают за свою линию обороны на этом направлении.
"Доукомплектовывают ими "костяки" подразделений в основном так называемых "ДНРовцев". В целом дорога на Бердянск и Пологи зажила больше фронтом", — подытожил Петр Андрющенко.
Напомним, 20 июня в ISW рассказали об успехах контрнаступления ВСУ. По информации аналитиков, на юге и юго-западе от Орехова Запорожской области точатся бои. В то же время спутниковые снимки подтверждают освобождение соседних Пятихаток.