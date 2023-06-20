Готовил солдат и спецназ РФ: одессита приговорили к 11 годам лишения свободы (фото)

Гражданин Украины открыл расчетный счет для сбора денег на лечение и экипировку российских военнослужащих, которые участвовали в боевых действиях против нашей страны.

Житель Одессы переехал в Московскую область, где работал инструктором спецназначенцев в центре подготовки под патронатом главы Чечни Рамзана Кадырова. Украинца признали виновным в пособничестве государству-агрессору и приговорили к 11 годам лишения свободы. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Установлено, что в 2019 году гражданин Украины переехал на постоянное место жительства в Московскую область России. Имея военное образование, он вошел в личный состав российского университета спецназа, где занимал должности инструктора и руководителя медицинского направления", – пишет пресс-служба.

Отмечается, что это самый большой в России военный центр подготовки спецподразделений профессиональной и тактико-специальной направленности под патронатом главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

С начала полномасштабной войны России против Украины осужденный учил добровольцев, военнослужащих и спецназовцев Росгвардии решать боевые задачи, оказывать первую медицинскую помощь, а также эвакуировать раненых с поля боя.

Также в ОГП сообщили, что мужчина публиковал посты и видеоролики на тему тактической медицинской подготовки для военных с надписью "Своих не бросаем" в запрещенной российской соцсети и на YouTube

"Пособник оккупантов открыл расчетный счет для сбора средств на обучение, лечение, обмундирование и экипировку российских военнослужащих, задействованных в боевых действиях против Украины", – говорится в публикации.

Кроме того, он размещал публикации с призывами перечислить деньги для помощи военным РФ.

Одессит признан виновным в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). Его приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также мужчину лишили права занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления сроком 10 лет.

Напомним, 19 июня в Симферополе взорвался автомобиль с помощником так называемого "вице-премьера" оккупированной части Запорожской области Владимиром Епифановым. В результате подрыва авто ставленник российских оккупантов, его секретарь и охранник получили сильные ожоги.

17 июня в СБУ сообщили о задержании информатора ФСБ, которая "сливала" данные о расположении украинских военных и техники, а также корректировала обстрелы оккупантов в Сумской области.