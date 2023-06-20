"Политический детектив": освобожденным из плена в Венгрии не дают общаться с родными, — ГУР

По словам представителя разведки Юсова, о планах по обмену военнопленными в ведомстве знали до проведения операции, однако Будапешт умолчал об этом.

Украинские военнопленные, которых передали из РФ в Венгрию до сих пор не освободили. Об этом во вторник, 20 июня сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире "Радио Свобода".

По его словам, у ГУР есть информация от родственников нескольких военных, которые сообщают, что их близкие до сих пор несвободны, находятся под наблюдением и с ограниченной возможностью для контакта и связи. Если же связь с близкими и разрешена, то только лимитированная и в присутствии третьих лиц.

Также Юсов отметил, что Украина имеет предварительный, но еще не подтвержденный список переданных Будапешту пленных.

"У нас есть предварительный список, впрочем, полученный из разных источников, в частности оперативными каналами. Мы не можем называть его официальным. Есть список тех лиц, которых Венгрия запрашивала у России несколько месяцев назад — там было 13 фамилий. Есть список с, вероятно, одиннадцатью, которые были переданы", — сказал он.

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В ГУР отмечают, что согласно Международному праву, вопросом об освобождении украинских военнопленных должен заниматься Международный комитет Красного Креста, которому и Россия и Венгрия обязаны были бы предоставить все данные, поскольку подписывали ранее все соглашения, включая Женевскую конвенцию. Однако даже РФ официально ничего не сообщает.

"То, что мы вообще обсуждаем эту ситуацию, очень обидно. Потому что событие, которое могло бы быть абсолютно положительным, превращается в какой-то драматический детектив с очень ощутимым политическим подтекстом. В первую очередь со стороны России, которая проводит ИПСО", — отметил Юсов.

Он отмечает, что представители ГУР знали о намерениях РФ передать украинских военнопленных Венгрии еще до официальных заявлений, однако тогда Киев так и не получил никаких подтверждений или опровержений этих данных от Будапешта. Комментарии с венгерской стороны появились уже после того, как информация об этом просочилась в СМИ.

"Сначала говорили, что они военнопленные, потом, что они — свободные люди, что они сами обратились. Но мы понимаем, что это не так. Был запрос со стороны Венгрии, конкретно по военнопленным. Этому есть подтверждение, в том числе документальное", — сказал он.

Украинские военнопленные в Венгрии

О передаче Венгрии 11 украинских военнопленных из Закарпатья стало известно 9 июня. Известно, что Будапешт и РПЦ никак не согласовали передачу военнопленных с официальным Киевом. По данным журналистов, освобождением 11 военнопленных занимался только вице-премьер по церковным делам Жолт Шемьен.

По мнению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в вывозе 11 пленных защитников из РФ в Венгрию мог быть лично заинтересован премьер-министр страны Виктор Орбан.