Гибель киевлян в Деснянском районе: чиновнику КГГА вручили подозрение из-за закрытого убежища

По информации пресс-службы КГГА, после объявления о подозрении Ткачук с готовностью согласился помогать расследованию и предоставил доступ к запрашиваемым для следствия документам.

Во вторник, 20 июня следственное управление Главного управления Национальной полиции в Киеве вручило подозрение директору Департамента муниципальной безопасности КГГА Роману Ткачуку. Об этом сообщается на официальном сайте КГГА.

По информации пресс-службы городской администрации Киева, в рамках уголовного производства Ткачук подозревается в якобы ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.

На сайте уточняется, что подозрение связано с вопросом фонда защитных сооружений в столице Украины и в особенности бомбоубежища в Деснянском районе Киева, которое было закрыто во время ракетной атаки РФ, из-за чего в городе погибли люди.

Сотрудники правоохранительных органов вручили Ткачуку подозрение на рабочем месте. В настоящее время для него определяют меру пресечения.

Отмечено, что Департамент муниципальной безопасности и сам Ткачук предоставили доступ к запрашиваемой для следствия документации и оказали сотрудничество в расследовании.

Ситуация с бомбоубежищами в Киеве

Напомним, 1 июня в Киеве во время утренней атаки одно из укрытий в Деснянском районе оказалось закрытым, и люди не смогли в него попасть. Когда они стояли возле него, произошел прилет. Погибли три человека.

В тот же день сотрудники Киевской городской прокуратуры и полиции пришли с обысками в КГГА после того, как жители столицы заявили о закрытом укрытии во время обстрела ВС РФ.

В начале июня, в Киеве после проверки 91% всех укрытий оказалось, что для использования пригодны лишь две трети.