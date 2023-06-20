Уже завтра: США объявят о новом пакете военной помощи Киеву, — Блинкен

Представитель Госдепа США и глава МИД Британии отметили, что страны-союзники также ожидают от Украины своего вклада в продолжение проведения реформ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал, что в среду, 21 июня официально объявит о новом пакете военной помощи Украине во время конференции, направленной на поощрение частных компаний к инвестированию в восстановление страны после вторжения России. Об этом 20 июня со ссылкой на заявление госсекретаря США сообщает издание Reuters.

По информации издания, с 21 по 22 июня в Лондоне будет проводиться конференция по восстановлению Украины, на которую приглашены более 1000 иностранных официальных лиц из более чем 60 государств, а также руководители предприятий и глобальные инвесторы, которые соберутся в столице Англии, чтобы обсудить, как помочь восстановлению Украины после полномасштабного вторжения РФ.

"Президент Байден сказал… что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и обе наши страны глубоко привержены этому. Мы продолжим выполнять это обязательство, в том числе с помощью нового надежного пакета помощи США, о котором я смогу объявить завтра", — заявил Блинкен на пресс-конференции вместе с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли

Оба чиновника подчеркнули, что конференция направлена на то, чтобы побудить частный сектор использовать свои ресурсы для ускорения восстановления Украины, но Киев также должен внести свой вклад, настаивая на проведении реформ, а мир должен найти способ предложить компаниям страховку от войны, повреждений и разрушения.

Военная помощь Киеву от США

Напомним, 20 января Министерство обороны США объявило о санкционировании президентом Джо Байденом военной помощи Украине, суммарную стоимость которой оценивают в 2,5 миллиарда долларов.

В апреле 2023 года Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2,6 млрд долларов, в которую входил крупный пакет средств ПВО, а также артиллерийских и танковых боеприпасов, минометных систем, ракет и противотанковых систем.