Трое украинских защитников после плена вернулись из Венгрии в Украину, — МИД

По словам спикера ведомства Николенко, защитники прибыли домой и получают поддержку. Украинские дипломаты же принимают все необходимые меры для вывоза оставшихся в Венгрии военных.

Украина смогла вернуть из Будапешта троих военнопленных, которых Венгрии передали в рамках обмена с РФ. Об этом 20 июня на своей странице в Facebook сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Посольству Украины в Будапеште удалось вывезти из Венгрии троих украинских военнопленных. Они уже находятся на украинской территории, им оказывается всяческая поддержка", — пишет Николенко.

По его словам, сейчас в МИД ведется работа по возвращению еще восьмерых украинцев.

"Украинские дипломаты вместе с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными и другими причастными органами Украины продолжают принимать активные меры, чтобы вернуть домой остальных вывезенных из России в Венгрию украинских защитников", — подчеркнул он.

Ситуация с украинскими военнопленными в Венгрии

9 июня представитель МИД Олег Николенко сообщил, что Русская православная церковь передала Венгрии 11 пленных украинцев венгерского происхождения. Он заверил, что правительство Украины не было проинформировано о соответствующих правительственных переговорах между странами. Представитель МИД Украины Олег Николенко 19 июня заявил, что все попытки украинских дипломатов установить прямой контакт с украинскими гражданами не имели успеха.

Впоследствии министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что венгры и "игроки" из другой неназванной страны провернули "тайную операцию", чтобы подкрепить образ венгерского премьера как "единственного защитника" своего народа.