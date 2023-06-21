В начале полномасштабного вторжения Буданов защищал Киев с автоматом в руках, — The Economist

По словам журналистов, начальник военной разведки лично принимал участие во множестве операций, включая бои за Гостомель, Ирпень и Мощун.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в первые дни полномасштабного вторжения России был замечен бегущим с автоматом в районе Рыбальского острова, где расположена штаб-квартира ГУР. Об этом 20 июня писал журнал The Economist со ссылкой на сотрудников украинской разведки.

Журналисты отметили, что Буданов активно участвовал во множестве фронтовых операций с самого начала крупномасштабной войны России против Украины. Согласно статье, Буданов принимал личное участие в ряде важных операций, включая сражения в аэропорту Гостомель, Ирпене и Мощуне, которые остановили продвижение российских войск.

"Он направил вертолеты снабжения и спасения в котел осажденного Мариуполя. Он сам принимал участие во многих фронтовых операциях. Рискованные действия беспокоили некоторых коллег, которые считали, что их лидер должен быть лучше защищен — "но попробуйте остановить его", — говорится в материале.

Сам Буданов объяснил свое участие в операциях тем, что он делает это ради безопасности других людей. Он подчеркнул, что на кону стоит жизнь и что в таких ситуациях нет места для ошибок.

Напомним, в этом же материале The Economist говорилось о том, что на главу ГУР Кирилла Буданова было совершено около 10 покушений. Последние из них произошло в конце мая во время ракетного обстрела территории, где расположен штаб военной разведки.

Напомним также, 20 мая Буданов в ответ на информацию росСМИ о его ранении заявил, что российские пропагандисты ясно осознавали, что фейк будет опровергнута. По его мнению, это говорит о том, что россияне сами себя "выставляют дураками".