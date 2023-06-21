Гибель людей возле убежища: чиновника КГГА отправили под домашний арест

Согласно версии следствия, неправильное выполнение своих служебных обязанностей Романом Ткачуком стало причиной смерти и ранения людей, находившимися рядом с закрытым бомбоубежищем.

Решением Голосеевского районного суда Киева директору департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роману Ткачуку назначили меру пресечения в виде домашнего ареста. Ему было объявлено подозрение в связи с гибелью людей возле закрытого укрытия. Об этом 21 июня сообщает издание "Ґрати".

Подозрение в отношении Романа Ткачука было оглашено 20 июня. Следователи выяснили, что укрытие в Деснянском районе Киева, рядом с которым погибли три человека, является практически единственным защитным сооружением, находящимся поблизости от жилых домов, где проживали пострадавшие во время российской атаки ночью 1 июня.

По состоянию на 1 июня, остальные укрытия, которые были обозначены на карте укрытий города Киева рядом с домами погибших и пострадавших, фактически либо отсутствовали, либо были закрыты.

Правоохранители заявили, что Роман Ткачук занимал должность директора департамента муниципальной безопасности КГГА с 2018 года и лично несет ответственность за организацию и результаты работы этого подразделения в области гражданской защиты на территории города Киева.

По версии следствия, ненадлежащее исполнение своих обязанностей со стороны Ткачука привело к гибели и ранению людей рядом с закрытым укрытием.

Кроме того, следствие установило, что Ткачук дал указание своим подчиненным создать онлайн-карту укрытий Киева, в которую вносились данные о защитных сооружениях, которые фактически отсутствовали или не были пригодными для использования, что подтверждено актами подразделений спасателей в Киеве.

Прокуратура сообщила, что с 24 февраля 2022 года по 1 июня 2023 года в адрес департамента, возглавляемого Ткачуком, поступило более 400 жалоб от граждан и обращений от руководителей районных государственных администраций, на которые не было должного реагирования.

Роману Ткачуку объявили подозрение по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса — служебная халатность, приведшая к тяжким последствиям. За это преступление предусмотрено лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Что с бомбоубежищами в Киеве

Напомним, что 1 июня во время утренней воздушной атаки Вооруженных сил РФ в Киеве произошла трагическая ситуация с одним из бомбоубежищ в Деснянском районе. Укрытие оказалось закрытым, и люди, находившиеся поблизости, не смогли в него попасть. В результате падения снаряда погибли три человека.

В тот же день сотрудники Киевской городской прокуратуры и полиции провели обыски в здании Киевской ГГА по сообщениям жителей столицы о закрытом бомбоубежище во время обстрела со стороны российских вооруженных сил.

В начале июня была проведена проверка 91% всех бомбоубежищ в Киеве, и результаты оказались неутешительными: лишь две трети укрытий были годны для использования.