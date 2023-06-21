"У нас нет такой информации": Игнат не подтверждает развертывание ЗРК SAMP/T в Украине

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон вместе с итальянским премьер-министром Джорджией Мелони говорил, что комплекс SAMP-T уже защищает гражданское население Украины.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат не подтверждает развертывание в Украине противоракетного комплекса SAMP-T. Об этом он сообщил в комментарии LIGA.net.

19 июня президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Париже заявил, что франко-итальянский комплекс SAMP-T уже развернули в Украине.

"Я рад иметь возможность объявить вам вместе с моей итальянской коллегой Джорджией Мэлони, что франко-итальянский SAMP-T сейчас развернут и работает в Украине, где он защищает ключевые объекты и жизнь людей", – сказал Макрон.

Однако Юрий Игнат заявил, что ему ничего неизвестно о прибытии и развертывании зенитно-ракетного комплекса в Украину. Также в издании отмечают, что о поставках вооружения и постановке его на боевое дежурство могут объявлять президент Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Алексей Резников.

В апреле 2023 года Юрий Игнат говорил, что система SAMP-T "уже на подходе". Европейский комплекс по своим возможностям похож на американский ЗРК Patriot. SAMP-T – это первая европейская противоракетная система среднего радиуса действия. В основе лежит ракета Aster, способная перехватывать цели в радиусе 100 км для обычных целей и 25 км для баллистических целей.

Напомним, 15 мая итальянские СМИ также писали, что Украина получила комплекс ПРО SAMP-T, для обслуживания которого нужно 20 бойцов.

20 марта в СМИ писали, что украинские военные завершают обучение на франко-итальянском комплексе SAMP-T.