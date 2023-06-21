"Дальновидный парень": в Украине ликвидирован оккупант, зарезавший свою мать (фото)

Погибший Артем Комиссаров был родом из Татарстана. Некоторые его земляки отметили, что не скорбят по поводу его смерти.

Ранее осужденный российский военнослужащий из Республики Татарстан Артем Комиссаров ликвидирован на территории Украины. Об этом написала местная группа "Типичный Чистополь".

Сообщается, что судимость погибшего оккупанта была связана с убийством его матери.

"Чистополец Артем Комиссаров, зарезавший свою мать и осужденный за это, погиб", — говорится в публикации.

Артем Комиссаров

При этом большая часть комментаторов в социальных сетях отметили, что не испытывают особой скорби касательно этой новости. Некоторые россияне заявили, что "туда ему и дорога".

"Это он ее заблаговременно зарезал, чтобы не плакала, когда его убьют. Дальновидный парень", — написал один из участников группы.

Жители Чистополя высказались о гибели свого земляка

Рекция россиян на смерть ранее осужденного военного РФ

Напомним, что 20 июня Госдума РФ приняла закон об касательно освобождения заключенных от уголовной ответственности за участие в войне против Украины. Россияне могут избежать уголовного наказания за свои преступления небольшой или средней тяжести.

Ранее, 20 апреля, мы также писали о том, что в Нижегородской области РФ военнослужащий приехал в отпуск с войны в Украине и зарезал свою жену. Он признался, что в процессе ссоры жена ударила его, в ответ получив от него удар ножом в грудь.

Еще мы сообщали, что 17 апреля наемник из российской ЧВК "Вагнер" убил местного жителя непризнанной Южной Осетии. 38-летний Сослан Валиев погиб в больнице от полученных ножевых ранений.