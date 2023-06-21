"Проснемся без Крыма": Пригожин заявил, что ВСУ уже форсируют Днепр и есть на Левобережье (карты)

Руководитель ЧВК "Вагнер" предположил, что россияне могут остаться без армии, а позже и без РФ. Такие последствия для народа страны-агрессорки, по его мнению, может нести продвижение защитников на фронте, которое замалчивают для Кремля.

Вооруженные силы Украины контролируют населенные пункты Пятихатки, южную часть Роботино в Запорожской области и Урожайное в Донецкой области. Соответствующее заявление главы российской ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина опубликовала 21 июня в соцсетях его пресс-служба.

"Это говорит о том, что отданы противнику огромные куски", — добавил он.

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Глава ЧВК пожаловался, что Россия не контролирует ситуацию на фронте и не обеспечивает своих бойцов ни вооружением, ни боеприпасами. Он рассказал, что оккупанты круглосуточно пишут письма о нехватке снарядов, гранат и патронов, а руководство не допускает военкоров и скрывает информацию от россиян.

"Если противник выйдет на Молочный Лиман [на юге Запорожской области, — ред.], то большинство территорий, захваченных во время так называемой "СВО", будут возвращены противникам. Противник начинает форсировать Днепр. В Голой Пристани уже появляются сначала первые ДРГ, а с сегодняшнего дня и регулярные войска», — проинформировал Пригожин.

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По его словам, однажды россияне могут проснуться с новостью, что Украина вернула Крым. Такое положение дел на передовой глава "вагнеровцев" считает предательством интересов РФ. Он убежден, что Минобороны России занимается лишь "подтасовкой фактов" для отправки в Москву "красивых докладов".

"Контрнаступление ВСУ несет нам серьезные проблемы и потери, о которых умалчивают, о которых не знает российский народ. Когда беда придет, мы можем остаться без армии и без России", — подчеркнул Пригожин.

Напомним, 21 июня командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что за последние сутки ВСУ уничтожили 68 единиц техники врага. ВС РФ, по его словам, потеряли три роты бойцов.

Также 21 июня стало известно, что защитники медленно продвигаются из-за того, что около 200 тысяч квадратных километров территории фронта заминированы. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что контрнаступление ВСУ не будет напоминать сцену из голливудского кино.