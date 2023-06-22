В Крыму ударили по Чонгарскому мосту: коллаборанты жалуются на ракеты Storm Shadow (фото)

Из-за повреждения моста застряли машины с разных сторон. Желающих покинуть полуостров перенаправляют через Крымский мост или через Армянск, говорят очевидцы.

По Чонгарскому мосту во временно оккупированном Крыму ночью 22 июня нанесли массированный удар. Об этом сообщил в Telegram глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов.

В результате удара, по словам Аксенова, пострадавших нет. Взрывотехники сейчас проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса.

"Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна. О возможности движения будет сообщено в течение часа", — добавил ставленник оккупантов.

Крымские СМИ со ссылкой на очевидцев пишут о повреждении моста за КПП "Джанкой — Чонгар".

"Пока у нас застряли там 3 машины с разных сторон. Все автомобили направляют либо через Крымский мост, либо через Армянск", — отмечают местные жители

Глава оккупационной администрации Херсонской области, коллаборант Владимир Сальдо обвинил ВСУ в ударах по нескольким мостам на админгранице Крыма и Херсонской области. По его словам, для атаки якобы использовалии британские крылатые ракеты Storm Shadow.

"Сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжает действовать — временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту", — добавил он.

Напомним, что ранее Фокус писал о возможных целях ВСУ в Крыму. Под угрозой ударов находятся Джанкой, Севастополь, Новофедоровка и Гвардейское.

А возле Феодосии партизаны недавно подорвали железнодорожные пути и повредили логистику армии РФ в Крыму.