Выравнивают линию фронта: в ISW рассказали об успехах украинского наступления (карта)

По данным американских аналитиков, Силы обороны Украины продолжают наступательные операции в Запорожской области. В районе Бахмута также продолжаются бои.

Вооруженные силы Украины проводят успешные наступательные операции на востоке и юге, с целью укрепления захваченных позиций и выравнивания линии фронта. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), опубликованном 22 июня.

Ситуация на южном фронте

По данным аналитиков, 21 июня украинские вооруженные силы провели ограниченные наземные наступления вдоль административной границы между западной частью Донецкой области и восточной частью Запорожской области. Российские вооруженные силы вели неудачные наступательные операции вблизи Угледара.

Генштаб Украины сообщил, что украинские вооруженные силы проводят наступательные операции на рубеже между населенными пунктами Вольное Поле и Макаровка. Российские источники утверждали, что украинские вооруженные силы атакуют Урожайное, но Евгений Пригожин, глава ЧВК "Вагнер", заявил, что украинские вооруженные силы уже потерпели неудачу в захвате этого населенного пункта.

Фото: ISW Фото: ISW

Согласно информации от Генштаба Украины, российские вооруженные силы вели безуспешные наступательные операции на Пятихатском направлении. Геолокационные данные ISW, опубликованные 21 июня, подтверждают контроль украинских вооруженных сил над Пятихатками.

Украинские вооруженные силы продолжают наступательные операции на рубежах между Новоданиловкой и Работино, а также между Малой Токмачкой и Вербовым. Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины, сообщила, что украинские вооруженные силы продолжают с частичным успехом вести наступательные операции на юге Украины, укрепляя захваченные позиции и выравнивая фронт.

Пригожин заявил, что украинские силы контролируют Пятихатки и районы к северу от Работино. Российские источники сообщали о наступательных действиях украинских сил вблизи Работино и Жеребянок.

Российские источники утверждали, что украинские силы нанесли удар с использованием системы HIMARS по тыловым позициям России в Запорожской области, в частности по населенному пункту Розовка, который находится примерно в 65 км на северо-запад от Мариуполя на востоке Запорожской области.

Пригожин заявил, что украинские силы пытаются переправиться через реку Днепр в районе Голой Пристани. Однако ISW не имеет визуальных доказательств, подтверждающих это заявление.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что российские вооруженные силы продолжают строительство оборонительных рубежей для защиты оккупированного Крыма. Они отметили, что вооруженные силы России создали оборонительную зону шириной 9 км, примерно в 3,5 км к северу от Крыма.

По мнению американских аналитиков, строительство укреплений в Крыму может свидетельствовать о том, что российские вооруженные силы испытывают недостаток уверенности в своей способности удерживать оккупированную территорию на юге Украины.

Харьковская и Луганская области

21 июня украинские войска продолжили контратаки под Кременной. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в направлении Белогоровка-Шипиловка украинские силы провели успешные наступательные операции и удерживают захваченные позиции.

Фото: ISW

На границе Купянск-Сватово продолжались позиционные бои между украинскими и российскими войсками. Российский блогер утверждал, что бои на этом направлении продолжаются, но российским силам не удалось прорваться в город. Он также заявил, что российские войска вытесняют украинские силы из Синьковки и закрепляются на правом берегу реки Оскол.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что российские войска проводили неудачные наступательные операции в направлении Дибровы, Серебрянки и на линии Кремень-Ямполевка. Геолокационные снимки боевых действий, опубликованные 20 июня, показывают, как украинские силы отражают наступление российской бронетехники к востоку от Спорного.

Российский блогер утверждал, что 20 июня интенсивность боевых действий увеличилась, и российские воздушно-десантные войска якобы захватили несколько украинских опорных пунктов в районе Серебрянского леса. Он также заявил, что подразделения российской Центральной группировки войск предпринимают штурмовые операции на нескольких участках вблизи Кременной.

Согласно информации, полученной от другого российского источника, в районе Белогоровки на Лиманском направлении идут ожесточенные бои. Кроме того, на спутниковых снимках, опубликованных 20 июня, видно, что российские силы проводят строительство объектов, которые имеют признаки военной инфраструктуры, на территории оккупированной части Луганской области, находящихся юго-восточнее оккупированного города Хрустальный.

Ситуация на Донбассе

Согласно информации, представленной Генштабом Украины, российские войска осуществляли неудачные наступательные операции вблизи населенных пунктов Орехово-Васильевка, Ивановское и Белая Гора. Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины, отметила, что в районе Бахмута ежедневно происходят боевые столкновения.

Фото: ISW

По информации Генштаба Украины, российские вооруженные силы перебросили подразделения 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады в район Клещиевки для замены воинских частей 31-й гвардейской бригады ВДВ, понесших значительные потери в недавних боевых действиях.

Один из российских блогеров заявил о неудачных наступательных операциях российских войск вблизи Григоровки. Российские источники утверждали о штурмах, проводимых украинскими вооруженными силами к северу от Бахмута в районах Ягодного, Берховки, Орехово-Васильевки, а также юго-западнее Бахмута вблизи Клещиевки.

По информации Генштаба Украины, российские вооруженные силы осуществляли безрезультатные наступательные действия в районах Авдеевки, Северного, Первомайского, Марьинки и Новомихайловки.

Геолокационные снимки, опубликованные 21 июня, свидетельствуют о наличии украинских вооруженных сил в северной части населенного пункта Марьинка.

Напомним, в этом же отчете ISW говорится о том, что медленный темп продвижения украинских сил может свидетельствовать, что ВСУ еще готовят направление для главного удара контрнаступления.

Также напомним, 21 июня командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что за последние сутки ВСУ уничтожили 68 единиц техники врага. ВС РФ, по его словам, потеряли три роты бойцов.