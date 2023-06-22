"Деоккупация Крыма": в сети показали кадры поврежденного Чонгарского моста (видео)

Россияне направили в Крым специалистов из Ростовской области, чтобы они чинили переправу. Дорога через Чонгар больше всего подходит для перевозки техники ВС РФ в оккупированные районы Запорожской области, уверены военные эксперты.

Крымские Telegram-каналы показали кадры поврежденного Чонгарского моста. По утверждению очевидцев, ночью по мосту был нанесен удар.

Представители оккупационной администрации призывают жителей захваченных районов Херсонской и Запорожской областей выбирать маршрут через Армянск для поездок на полуостров.

"Крым с Херсонской областью соединяет три пункта пропуска: два в районе Армянска и один в районе Джанкоя. Сбой в работе одного из них не может кардинально нарушить транспортную логистику сухопутного транспортного коридора", — говорят представители оккупационных властей.

Дорога через Чонгар для оккупантов больше всего подходит для перевозки военной техники в оккупированные районы Запорожской области, отметили аналитики украинского канала Military analytics.

Удар по Чонгарскому мосту: сооружение пробито в двух местах

Удар по Чонгарскому мосту, по данным российской газеты "Известия", нанесли примерно в 5:00 утра. Снаряд пробил мост насквозь в двух местах, повреждено дорожное покрытие дублирующего моста.

"Суспільне Крим" сообщает о повреждении двух мостов в районе Чонгара. Второй удар пришелся на "старый" мост через Сиваш.

Второй удар пришелся на "старый" мост через Сиваш

Глава оккупационной администрации Херсонской области, коллаборант Владимир Сальдо в общении с пропагандистами сказал, что восстановительные работы начнутся в кратчайшие сроки и продлятся несколько дней.

"Уже сейчас сюда направлены из РФ, из Ростовской области, специалисты, строители", — подчеркнул он.

По словам спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, мост через Чонгар начал наконец разминироваться.

"Еще одна из версий взрыва на мосту — это то, что в 60 км от оккупированного Севастополя произошло землетрясение. А мы говорим о начале процесса деоккупации Крыма. И это напоминание врагам, что еще есть возможность уехать", — заявил он.

Напомним, что глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов говорил о массированном ударе по Чонгарскому мосту. А Сальдо утверждал, что ВСУ якобы использовали британские ракеты Storm Shadow.

В оккупированном Севастополе вечером 21 июня слышали два сильных взрыва. По словам местных жителей, на траверсе парка Победы в воду упал большой предмет.