ВС РФ теряют больше техники даже во время контрнаступления ВСУ, — Oryx (инфографика)

По данным аналитиков, с начала войны Россия потеряла 10 741 единиц техники, в то время как Украина потеряла 3 723 единицы.

По данным исследования нидерландского проекта военной аналитики Oryx, даже во время наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), ВС России продолжают понести большие потери в технике по сравнению с Украиной. Соответствующую инфографику 21 июня подготовил Telegram-канал UAF.

Потери ВСУ Потери ВС РФ Фото: military_u

Так, наблюдается устойчивая тенденция, при которой Украина успешно нейтрализует российскую артиллерию и значительно преуспевает в контрбатарейной борьбе. Стоит также отметить, что Россия страдает от большего количества потерь грузовиков из-за недостатка бронированных машин.

В то же время Украина продолжает терять значительное количество легких и маневренных боевых машин (БМП), что может затруднять маневренность бойцов Сил обороны на поле боя.

Суммируя потери с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 10 741 единиц техники, в то время как Украина потеряла 3 723 единицы. В частности, с начала войны Oryx подтвердил потерю Россией 2054 танков и более 3000 бронемашин, в том чилсе, 2428 БМП. Украина потеряла с 24 февраля 2022 года 505 танков и 313 бронемашин.

Напомним, 21 июня президент России Владимир Путин заявил, что Украина потеряла 245 танков и "примерно 678" бронемашин. Цифры, оглашенные главой Кремля, составляют 45% от общих подтвержденных по фото и видео украинских потерь в танках и 56% от общих потерь в бронемашинах.

Также напомним, представитель Пентагона Сабрина Сингх 21 июня заявила, что контрнаступление ВСУ будет сопровождаться большими потерями, но украинские военные обладают необходимыми ресурсами для проведения успешных операций.