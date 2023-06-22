Как повлияет удар по Чонгарскому мосту на логистику оккупантов (карта)

Чонгарский мост лучше всего подходил для снабжения войск из Крыма в Мелитополь. Теперь оккупантам придется делать крюк и объезжать по не самым лучшим дорогам.

Утром 22 июня стало известно, что оба Чонгарских моста на административной границе с временно оккупированным Крымом подверглись ракетному удару. В издании Defense Express описали, как теперь изменится логистика оккупантов.

Крым соединяется с материковой частью Украины несколькими дорогами. Одна из основных и лучших — Чонгарские мосты. Там построено сразу два путепровода — один основной, а второй вывели из эксплуатации и он резервный. Повреждения получили оба моста.

В издании отмечают, что повреждения получили опоры моста, однако оценить повреждения по ограниченным фотографиям почти невозможно. Вместе с тем оккупанты уже опубликовали якобы остатки от ракеты Storm Shadow на месте "прилета". Если удар действительно наносился крылатой ракетой, то ее боевая часть составляет 450 кг. Для уничтожения моста она имеет две части — кумулятивную, которая пробивает препятствие, а также основную осколочно-фугасную.

Поврежденные мосты на Чонгаре

Трасса Е105, которая проходит из Крыма в Мелитополь является кратчайшим путем между двумя пунктами. По объездной дороге в Мелитополь можно будет теперь попасть через Армянск по трассе Е97 и М-14. Однако сами оккупанты признают, что пропускная способность значительно хуже Чонгарских мостов, к тому же объезд будет длиннее на 150 км. А из-за худшей логистики, оккупантам будет сложнее поставлять вооружение своим войскам в захваченном Мелитополе. На фотографии ниже можно увидеть, как из оккупированного Джанкоя можно будет доехать в Мелитополь:

красным обозначен путь через Чонгарские мосты;

серым обозначен вариант Google Maps, который нашел грунтовую дорогу через о. Сиваш;

фиолетовый, зеленый и золотистый — объездные пути через Армянск.

варианты пути из Джанкоя в Мелитополь

В пропагандистском телеграм-канале "Военный Осведомитель" пишут, что ВСУ могут добиться серьезных проблем в логистике оккупантов. Такой же сценарий был с Антоновским мостом через Херсон, что привело к отступлению оккупантов из украинского областного центра. Если Украина сможет сделать так, что оккупанты не смогут пользоваться Чонгарскими мостами, то это будет стратегической угрозой, считают пропагандисты.

Напомним, 22 июня в сети показали кадры поврежденного Чонгарского моста в оккупированном Крыму. Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо угрожает Украине ответными ударами в Николаевской и Одесской областях.