"Продолжение следует": в ГУР прокомментировали удар по Чонгарскому мосту (видео)

По словам представителя украинской разведки Андрея Юсова, оценка военной целесообразности событий, происходящих на временно оккупированных территориях, станет возможной только после их освобождения.

Комментируя повреждение Чонгарского моста, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Андрей Юсов заявил, что это лишь часть продолжающейся планомерной работы, и предположил, что такие события будут иметь свое продолжение. Об этом представитель разведки рассказал в четверг, 22 июня, в эфире "24 канала".

Он отметил, что оценить военную целесообразность происходящего на временно оккупированных территориях можно будет только после их освобождения, что, по его словам, обязательно произойдет.

"Если звезды зажигают, значит это для чего-то нужно, да? Можно лишь комментировать, что продолжение следует", — отметил Юсов.

Юсов подчеркнул, что в настоящее время проводится систематическая работа Сил безопасности и обороны, движений сопротивления и местного населения, которое ожидает возвращения законной украинской власти.

Удар по Чонгарскому мосту

В ночь на четверг, 22 июня, российские оккупанты заявили о попадании в мост на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.

Коллаборант Херсонской области Владимир Сальдо выразил обеспокоенность обстрелом нескольких мостов между Херсонской областью и оккупированным Крымом в районе Чонгара. Он сообщил, что связь между Херсонской областью и Крымом продолжает функционировать через запасной маршрут. По его мнению, удар произвели ракетами Storm Shadow.

Кроме того, Сальдо записал обращение, в котором угрожает Украине нанести ответный удар, так как он убежден, что в этом виноват Киев.