В ВСУ объяснили, что означает "частичный успех" во время наступления (видео)

По словам Валерия Шершня, украинские военные проводят комплекс мероприятий во время наступления, которым мешают обстрелы и минирование территории.

Украинские войска проводят наступательные действия на Таврическом направлении, где много заминированных полей и постоянно происходят артиллерийские обстрелы. Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире "Радио Свобода" объяснил, что означает частичный успех ВСУ.

По словам военного, украинские войска проводят целый комплекс мероприятий для наступления. Минирование и постоянные артиллерийские удары оккупантов являются существенным препятствием для наступательных действий.

"Если характеризовать наши наступательные действия, то определенные воинские части и их ударные подразделения осуществляют определенную работу и комплексные мероприятия. Существенные препятствия — это плотное минирование и постоянный артиллерийский огонь. Отсюда мы и имеем то, что называем частичные успехи", — пояснил Шершень.

Он добавил, что это означает, что бойцы Сил обороны удерживают все ранее занятые рубежи, а также проводят разминирование местности, перегруппировку и проводят подготовку к дальнейшим наступательным действиям.

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Также он добавил, что украинские военные продолжают операции для освобождения оккупированных территорий на юге и востоке Украины.

Напомним, 21 июня бригадный генерал Тарнавский заявил, что ВСУ уничтожили и повредили 68 единиц военной техники противника.

20 июня ВСУ уничтожили "Кушетку-Б" россиян и ЗРК "ТОР-М2К". "Демилитаризацию" проводили бойцы 92-й отдельной механизированной бригады.