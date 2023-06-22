Будет как прошлой осенью: Зеленский дал оценку летнему контрнаступлению ВСУ

Президент Украины говорит, что подрывом Каховской ГЭС россияне пытались замедлить продвижение Сил обороны, но это лишь разозлило людей.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью корреспонденту ВВС Ялде Хаким, которое было опубликовано 22 июня, заявил, что уверен, что контрнаступательные действия украинской армии будут иметь успех.

Президент сказал, что контрнаступление оценивает положительно. Но не все просто, потому что территория заминирована. Даже на деоккупированной территории почти двести тысяч квадратных километров земли заминировано. Поэтому и контрнаступательные действия происходят непросто.

"В любом случае, мы уверены в успехе контрнаступательных действий. Осенью у нас были соответствующие контрнаступательные действия и казалось, что это замедленный процесс. Но в какой-то момент все увидели, как мы стремительно начали продвигаться вперед. Так же будет и здесь", — заявил Зеленский.

Президент отметил, что Россия подрывом Каховской ГЭС пыталась сорвать контрнаступление Сил обороны.

"Кто-то говорит, что они таким образом хотели предотвратить наше контрнаступление. Ну, я вам скажу честно, не верьте такой информации. Россия это делает ежедневно. Она ежедневно взрывает нашу инфраструктуру, бьет ракетами и тому подобное. Такими действиями они не остановят нас, а наоборот разозлят людей", — сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины считает, что очень важно двигаться вперед, потому что есть потребность мотивировать не только армию, но и западных партнеров. Помощь западных стран может быть замедлена, а может быть увеличена. И от того, как Киев продвигается вперед, многое зависит.

22 июня сообщалось о том, что ВС РФ теряют больше техники даже во время контрнаступления ВСУ. По данным аналитиков Oryx, с начала войны Россия потеряла 10 741 единицу техники, тогда как Украина потеряла 3 723 единицы.

Также, Фокус писал о том, что ВСУ создают условия для главного удара контрнаступления. По словам аналитиков ISW, об успехе украинского контрнаступления не следует судить по изменениям в контроле над местностью. Так, ВСУ могут планировать истощить российские войска перед главным ударом.