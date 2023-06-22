Потянули броню: теробороновцы захватили БМП россиян (видео)

Воины теробороны решили транспортировать российскую технику с надписью "V" на броне для дальнейшего использования в боях с захватчиками.

Бойцы 231 отдельного батальона территориальной обороны вывезли с поля боя трофейную БМП оккупантов. Пресс-служба Отдельной бригады территориальной обороны города Днепр в Facebook сообщила подробности.

На видео украинские защитники довольны трофеем с надписью "V" на броне. Они решили транспортировать российскую технику, которая впоследствии им пригодится. Вероятно, благодаря этой БМП в дальнейшем будет уничтожено большое количество российских захватчиков.

Тероборона ВСУ на фронте

Бойцы украинской территориальной обороны регулярно отмечаются эффективными действиями на фронте. Так, 19 июня воины 146-го батальона Полтавской отдельной бригады теробороны Вооруженных сил Украины уничтожили боевую машину пехоты российских оккупантов. Украинская артиллерия пристрелялась и удачно ликвидировала многотонную БМП, от которой со временем почти ничего не осталось.

Силы территориальной обороны ВСУ также используют и трофейную технику для борьбы с захватчиками. Летом 2022 года, как рассказали бойцы ТрО, транспортировать с поля боя российскую технику им помогал гражданский тракторист. Оператор-наводчик под псевдонимом "Арей" рассказал, что у такой техники есть, как преимущества, так и недостатки. Маневренность и мощное вооружение он назвал основными преимуществами боевой машины.

Бойцы территориальной обороны регулярно проводят успешные действия по уничтожению личного состава и техники врага. Так, в конце мая точный выстрел из 155-мм гаубицы FH70 оставил россиян без танка, который был тщательно спрятан в лесу. Успешная операция бойцами была проведена совместно с подразделениями сводного батальона Национальной полиции "Запад". Благодаря эффективному взаимодействию удалось обнаружить тяжелую бронетехнику.

Напомним, 16 июня теробороновцы дроном-камикадзе уничтожили позиции россиян. Войска РФ пытались чаще использовать пулемет и постоянно стреляли в сторону украинских подразделений, но впоследствии остались без оружия.