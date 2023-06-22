Киев не загоняют в рамки времени: Abrams прибудут к новым контрнаступлениям ВСУ, — Кулеба (видео)

По словам главы МИД, контрнаступление ВСУ не стоит рассматривать как "последнее и решающее". В вопросах поставок западного оружия в Украину, стоит учитывать, что война — это такая штука, где стоит "мыслить на два-три шага вперед".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал новое контрнаступление ВСУ с последующей доставкой от западных союзников танкой Abrams. Об этом он рассказал в четверг, 22 июня в интервью для канала "Суспільне Новини".

На вопрос журналиста о том, каковы шансы в ближайшее время увидеть в Украине американские танки Abrams и стоит ли ожидать их уже в этой кампании контрнаступления, кулеба пояснил, что надежда на это есть, но не стоит ограничиваться рамками только текущего контрнаступления.

"Я постоянно это подчеркиваю в общении с партнерами: не надо смотреть на это контрнаступление как на последнее и решающее. Будет столько контрнаступлений, столько нужно, чтобы изгнать Россию из нашей территории", — сообщил глава МИД.

Он отметил, что сейчас от западных союзников в Украину приходят американские Bradley, а что-то еще находится в процессе.

"Abrams – как танк – это гораздо более сложная конструкция, чем Leopard, при всем к нему уважении. Поэтому работаем сейчас, но держим в голове, что для возможных последующих кампаний так же понадобятся танки, БТР и другая техника. Если мы за это контрнаступление освободим всю Украину — слава Богу, всех поблагодарим. Но война — это такая штука, где нужно думать на два-три шага вперед", — отметил Кулеба.

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Также он подчеркнул, что Украина не испытывает давление со стороны союзников относительно того, что контрнаступление ВСУ должно оказаться единственным и решающим.

"Не столь радикально, как вы озвучили, но из некоторых стран такие сигналы поступают. Однако ни из одной страны нет сигнала о том, что, если, условно говоря, "до осени не добьетесь решающего успеха, все закончится, мы умываем руки", — поделился глава МИД.

Но, по его словам, в каждой стране идет просчет: там выборы приближаются, где-то на складах кончились снаряды, которые можно передать Украине, а заводы не успевают выработать новые.

"Такая логика есть, но мы на нее, в хорошем смысле этого слова, не ведемся, потому что ответ на эти беспокойства прост: "А чего вы хотите достичь? Вы устали? Ну супер. Так а что, где-то мы освободим часть территории, где-то нет, и что, проблема от этого исчезнет?", — подчеркнул он.

Танки Abrams для Украины: обещания западных союзников

21 марта журналисты агентства Associated Press сообщили, что по их данным в Украину могут отправить отремонтированные Abrams M1A1. Данное решение американских чиновников связано с целью как можно быстрее предоставить Киеву танки, которые могут появиться уже к концу этого года.

В начале апреля министерство обороны США заключило контракт на 27,1 млн долларов, предусматривающий выпуск танков M1A1 Abrams для ВСУ.

В середине июня по информации неназванных чиновников Минобороны США стало известно, что в Пентагоне ожидается, что к концу лета 200 украинских военных закончат обучение по управлению танками Abrams.