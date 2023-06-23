Увеличат интенсивность ударов: в ISW рассказали об атаках ВСУ в тылу россиян

По мнению аналитиков, украинские военные планируют нарушить пути снабжения оккупантов, проводя атаки по наземным коммуникациям и тыловым районам ВС РФ.

Вооруженные силы Украины могут увеличить интенсивность ударов по логистическим маршрутам и наземным коммуникациям российских сил на юге Украины. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны в своем отчете, опубликованном 22 июня.

По мнению экспертов, украинские военные могут активизировать свои усилия по нанесению ударов по тыловым районам и уязвимым местам вдоль наземных коммуникаций, чтобы нарушить российские маршруты снабжения.

"Широко распространенное среди российских военкоров возмущение и озабоченность по поводу этого удара может свидетельствовать о том, что российские силы, возможно, все больше беспокоятся о своей способности обеспечить безопасность наземных коммуникаций на юге Украины", — говорится в отчете.

Кроме того, в ISW напомнили, что 22 июня мэр Мелитополя, Иван Федоров сообщил о взрывах, произошедших в Мелитополе и Акимовке Запорожской области. Также сообщалось, что ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту на трассе E105. Некоторые российские источники также заявили, что ВСУ атаковали мост через озеро Сиваш.

Напомним, 22 июня американские СМИ сообщали, что повреждение Чонгарского моста может быть частью более масштабной стратегии Украины.

Также 22 июня советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что дорога через Чонгар является единственным путем, который позволяет снабжать российские войска не только в Запорожской и Херсонской областях, но и в Донецкой и Луганской областях.