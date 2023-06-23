"Укроборонпром" показал, как восстановили затопленный танк Т-90 войск РФ для ВСУ (видео)

Украинские оборонные предприятия смогли полностью восстановить трофейный танк. Российские оккупанты потеряли уже по меньшей мере 65 танков серии Т-90.

Российский танк Т-90 оккупанты оставили в воде. Украинские военные его вытащили, а специалисты восстановили. Об этом 23 июня сообщила пресс-служба Украинской оборонной промышленности в телеграме.

На опубликованных кадрах видно, как бойцы ВСУ вытаскивают "танк-утопленник". Работники оборонных предприятий полностью восстановили затрофейный Т-90, отмечали в пресс-службе.

"На фото — трофей после комплексного восстановления нашими работниками — героями оборонки. Танк уже воюет против бывших хозяев", — сообщили в "Укроборонпроме".

Если танк долго простоял в воде, то, вероятно, внутри надо было заменить большую часть проводки и электроники, что требует значительных усилий.

По данным проекта Oryx, российские войска потеряли 65 танков Т-90 в различных модификациях. Из них 22 самых современных Т-90М "Прорыв". Украинская армия затрофеила из 65 машин 16 Т-90. Однако в письмо попадает только та техника, которая была зафиксирована на фото или видео.

Напомним, 17 июня украинский танкист Сергей Иванюк рассказал, как угнал у оккупантов танк Т-90.

8 июня СМИ показали, как у российского танка Т-90М "Прорыв" бронирование разошлось по шву сварки после попадания снаряда в борт машины.