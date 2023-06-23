Мобилизация в Украине: в ТЦК объяснили, зачем вызывают мужчин в военкоматы

За уклонение или нарушение правил мобилизации действующее законодательство определяет как административную, так и уголовную ответственность. Поэтому гражданам необходимо прибыть в ТЦК для проведения соответствующих процедур.

Несколько местных военкоматов выступили с заявлениями, что всем призывникам необходимо явиться в военкомат в течение 10 дней. Такие требования регулярно выпускаются, когда в Украине продлевается военное положение и вводится мобилизация. Подробнее о данной ситуации рассказали представители ТЦК Ивано-Франковска в Facebook.

Сотрудники ТЦК напомнили, что в результате полномасштабного вторжения России, президент Владимир Зеленский подписал указ "Об всеобщей мобилизации" 24 февраля 2022 года.

С того дня в Украине идет мобилизация и она не прекращалась.

"Такой приказ выдается каждый раз, как продлевается действие военного положения и мобилизации на основании продления срока военного положения указом президента Украины. Основная цель приказа – повторное оповещение военнообязанных для их дальнейшей явки в ТЦК в установленный срок – в течение 10 дней, для уточнения их военно-учетных данных", – говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники ТЦК и СП также уточнили, что при посещении необходимо иметь при себе следующие документы: военный билет, паспорт, медицинские книжки и документы, подтверждающие право на отсрочку.

"За уклонение или нарушение правил мобилизации действующее законодательство определяет как административную, так и уголовную ответственность", – добавили в центре.

Напомним, что в Оболонском районе Киева ТЦК издал приказ о проведении мобилизации на территории района. Все военнообязанные, проживающие на территории Оболонского района и имеющие мобилизационные распоряжения должны явиться по адресам, указанным в их мобилизационных распоряжениях и повестках.

Ранее на Ивано-Франковщине мужчинам призывного возраста запретили оказывать медицинскую помощь пока они не принесут разрешение с ТЦК. Это связано с тем, что совет обороны области принял решение о постановке на воинский учет всех мужчин в возрасте от 18 до 59 лет.