Бойцы 128 бригады прекратили подготовку врага к штурму и провели зачистку (видео)

Российские захватчики понесли потери и отступили, а украинская пехота начала зачистку местности после массированного артиллерийского обстрела.

Воины 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады снова отличились на фронте успешными действиями, пресекая попытку оккупантов провести штурмовые действия. Видео опубликовала пресс-служба подразделения в Facebook.

Украинские защитники зафиксировали активизацию захватчиков в окопах и фортификационных сооружениях. Противник начал выдвигаться на огневой рубеж для атаки, но был быстро остановлен.

Впоследствии украинские войска нанесли мощный артиллерийский удар. Россияне понесли потери и отступили, а украинская пехота начала зачистку локации.

128 бригада ВСУ в войне с Россией в войне с Россией

Бойцы 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады регулярно уничтожают технику врага. Так, украинские воины 20 июня применили "Стугну" против вражеского танка. Танк пытался маневрировать и готовился к обстрелу украинских позиций, но впоследствии получил управляемую ракету в броню. Бойцы отметили, что точный выстрел был сделан из комплекса отечественного производства с расстояния нескольких километров, и он оказался очень успешным.

В июне бойцы 128-й ОГШБ освобождали Пятихатки в Запорожской области. Они применяли целый комплекс средств поражения и военной техники — от артиллерии, ударных дронов и ПТРК до средств расчистки минных полей.

В марте 2022 года подразделение не имело на вооружении значительного количества средств для противодействия оккупантам, но все же сумело эффективно бороться с захватчиками. Бригада получила только партию американских ПТРК Javelin, которую сразу же применили на поле боя.

Напомним, в июне бойцы 3-й отдельной танковой Железной бригады вышли победителями в противостоянии с российскими дронами и артиллерией. Украинские защитники прямой наводкой уничтожили огневые позиции и наблюдательные пункты оккупантов. Российские оккупанты обустроили их на бывшем элеваторе.