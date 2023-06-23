Хватит на 80 млн боеприпасов: китайская госкомпания поставляла в РФ тонны пороха, — NYT

Факты поставки бездымного пороха может вызвать новые вопросы относительно участия КНР в войне против Украины. Получателем компонентов был Барнаульский патронный завод.

В 2022 году одна китайская компания передала в РФ десятки тысяч килограммов бездымного пороха для производства боеприпасов. Об этом сообщает The New York Times.

В город Забайкальск китайская государственная компания Poly Technologies, против которой США ввели санкции за продажу ракетных технологий в Иран, поставляла порох. Бездымный порох предназначался для Барнаульского патронного завода. Эти ранее незарегистрированные факты обнаружил американский агрегатор торговых данных Import Genius. Факт поставки пороха вызывает новые вопросы о роли Китая в поддержке РФ, которая воюет против Украины.

Официальные лица США выразили обеспокоенность, что Пекин может направлять в Россию "летальную помощь", хотя они не сказали прямо, что Китай осуществлял такие поставки, пишут в издании. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в Пекине заявил, что КНР заверила Штаты в том, что они не предоставляют летальную помощь РФ для войны против Украины.

"Но то, что нас беспокоит, — это частные компании в Китае, которые могут оказывать помощь", — заявил Блинкен.

Некоторые эксперты считают, что Барнаульский патронный завод с начала вторжения получил продукции на 2 млн долларов. Из пороха будут производить патроны для АК и снайперских винтовок. Poly Technologies является дочерней компанией China Poly Group Corporation, которая принадлежит правительству Китая. Ранее эта компания уже поставляла в РФ навигационное оборудование и детали для вертолетов. Барнаульский патронный завод в декабре попал под санкции Евросоюза. Информация из открытых источников свидетельствует о том, что завод мог служить тренировочным лагерем, связанным с ЧВК "Вагнер".

Прямых доказательств того, что бездымный порох имеет непосредственную связь с полем битвы в Украине, нет. Poly Technologies написала, что порох нужен для "охотничьих патронов иностранного образца". Однако аналитик Брайан Карлсон из Центра исследований безопасности говорит, что это именно военные патроны.

Напомним, 22 июня СМИ писали, что власти Китая могли подтолкнуть РФ к полномасштабному вторжению в Украину.

21 июня СМИ сообщали о намерениях ЕС призвать Китай помочь остановить вторжение РФ в Украину.