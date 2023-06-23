"Агрессия будет продолжаться": у Зеленского призвали европейцев прислушаться к Дуде

Михаил Подоляк поддержал взгляды польского президента на войну в Украине. По его словам, они должны стать базовыми для остальных стран Европы.

Только поражение Российской Федерации в войне против Украины вернет мир к международному праву, в противном случае Европа всегда будет в состоянии войны. Об этом написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter 23 июня.

Михаил Подоляк положительно высказался о логике президента Польши Анджея Дуды касательно войны в Украине. Чиновник выделил три ключевых пункта, обозначенных польским лидером:

РФ должна обязательно проиграть в войне;

лишь поражение РФ вновь обеспечит соблюдение международного права;

в противном случае агрессия будет продолжаться, а Европа постоянно будет в состоянии войны.

Михаил Подоляк подержал взгляды Анджея Дуды

По мнению советника главы ОП, позицию Дуды должны подхватить все европейские государства.

"И как следствие этого – "оружие, оружие, оружие…" — заключил Михаил Подоляк.

Напомним, что 23 июня экс президент РФ Дмитрий Медведев пообещал отомстить Анджею Дуде из-за сравнения России с диким зверем. Он заявил, что в XVIII веке его бы казнили четвертованием на Красной площади.

Ранее, 22 июня, Анджей Дуда дал интервью, в котором заявил, что если Украина проиграет войну, то российские военные с большой вероятностью вторгнутся в другие государства, в частности в Польшу и страны Балтии.

Мы также писали о том, что 22 июня Анджей Дуда высказался об дружбе с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он обратил внимание на то, что Зеленский продемонстрировал характер и важные черты в трудное время для украинского народа.