"Вырвало броню": командир рассказал, как вывез подбитый M2 Bradley с поля боя (видео)

По словам военнослужащего 47-й ОМБр "Магура", из-за большого количества прилетов на его бронемашине произошла детонация ПТУРов, после чего она заглохла.

Командир M2 Bradley 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Андрей рассказал, как его бронемашина оказалась под вражеским обстрелом. Историю военнослужащего опубликовал центр стратегических коммуникаций ВСУ на YouTube.

Андрей отметил, что в тот день должен был выезжать с группой на штурм, однако не доехал до точки высадки примерно 150 метров. В его Bradley было попадание ПТУРа и 120-мм мины.

"Взорвались мои боковые ПТУРы, вырвало броню, корпус лопнул, трещина пошла аж в сторону водителя", — вспоминает украинский защитник.

Военнослужащий отдал приказ высадить десант, после чего пришлось вызвать эвакуацию, так как в результате вражеской атаки было несколько пострадавших. Сам Андрей получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован.

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"На следующей день у меня какая-то чуйка была, что она осталась рабочей", — отметил Командир Bradley.

По его словам, в машину было очень много прилетов, из-за чего она резко заглохла. Однако, вернувшись на следующий день, военный смог завести Bradley и вывезти ее с поля боя, после чего отправился обратно в больницу.

Напомним, что 19 июня член оборонного комитета Верховной Рады Юрий Мысягин показал, как экипаж боевой машины пехоты Bradley M2A2 обнаружил российский танк. Военные попали во вражеские цели двумя противотанковыми управляемыми ракетами.

Ранее, 15 июня, в Минобороны Украины показали БМП M2 Bradley из состава 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", в которую попал "Град". От удара в башню машина загорелась, но не была уничтожена.