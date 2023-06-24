Военный мятеж Пригожина: ЧВК "Вагнер" объявила войну Минобороны РФ, все подробности (фото, видео)

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин поднял мятеж против военного командования России. В Ростовской области и в Москве объявили план "Крепость". В ФСБ завели на командира наемников уголовное дело.

Вечером 23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские войска, подконтрольные Министерству обороны России, обстреляли ракетами позиции его наемников в тылу. Фокус разобрался в деталях произошедшего.

Так, аудиосообщение было опубликовано в Telegram-канале так называемой пресс-службы Евгения Пригожина.

"Сегодня видя, что мы не сломлены, они (российские военные, — ред.) нанесли ракетные удары по нашим тыловым лагерям. Погибло огромное количество наших бойцов", — заявил Пригожин.

По его словам, Минобороны РФ обмануло его наемников, лишив их возможности "защищать свои дома".

Военный мятеж Пригожина

Затем уже в 21:25 на канале пресс-службы Пригожина появилась новая аудиозапись. На ней Пригожин говорит, что совет командиров наемников принял решение восстать против военного руководства ВС РФ.

"Те, кто уничтожили сегодня наших парней, которые уничтожили десятки тысяч наших солдат будут наказаны. Я прошу никому не оказывать сопротивление. Все, кто будут пытаться оказать это сопротивление… мы будим считать, что это угроза и уничтожать немедленно. Включая любые блокпосты, вставшие на нашем пути, любую авиацию", — заявил Пригожин.

Глава ЧВК "Вагнер" призвал россиян не выходить на улицу по маршрутам следования его наемников. Он заявил, что после того, как "вагнеровцы" закончат начатое, они вернутся на фронт в Украину якобы для защиты РФ.

Сергей Шойгу сбежал из Ростова-на-Дону

После этого Пригожин заявил, что глава Минобороны России Сергей Шойгу сбежал из Ростова-на-Дону. По его словам, именно он приказал поднять вертолеты ВС РФ, чтобы атаковать позиции наемников.

"Эта тв*рь будет остановлена!" — сказал Пригожин.

Он заявил, что Шойгу 23 июня специально прибыл в Ростов, чтобы уничтожить ЧВК "Вагнер". Он приказал артиллеристам и пилотам вертолетов открыть огонь по позициям наемников.

Также глава наемников заявил, что 25 тысяч "вагнеровцев" идут, чтобы разобраться, "почему в России творится беспредел". Он призвал присоединяться к нему всех, кто хочет.

"25 тысяч ожидает как тактический резерв, а стратегический резерв — это вся армия и вся страна", — сказал он.

Свои действия Пригожин называет не военным переворотом, а "маршем справедливости".

Реакция на действия главы ЧВК "Вагнер" в России

Национальный антитеррористический комитет России заявил, что против Пригожина возбудили уголовное дело в ФСБ.

В сообщении говорится, что уголовное дело возбуждено по факту призыва к военному мятежу.

"Требуем немедленно прекратить противоправные действия", — отметили в ведомстве.

Кроме того, там сообщили, что все озвученные заявления Пригожина относительно Минобороны РФ "не имеют под собой никаких оснований".

Также сообщается, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин в курсе произошедшего и всей ситуации вокруг ЧВК "Вагнер".

"Путин в курсе ситуации, разворачивающейся вокруг Пригожина, предпринимаются все необходимые меры", — сказал Песков.

В Министерстве обороны России также заявили, что слова Пригожина являются ложными и представляют собой провокацию.

"Все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы "нанесении МО РФ удара по "тыловым лагерям "ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности и являются информационной провокацией", — говорится в сообщении.

В Кремле настоящая паника

Кроме того, в администрации президента РФ Владимира Путина настоящая паника в связи с военным мятежом главы ЧВК "Вагнер". Об этом пишет ресурс "Важные истории" со ссылкой на своей источник, который близок к Кремлю.

Сообщается, что в Кремле еще неделю назад появилась информация о том, что Пригожин "что-то готовит". Источник считает, что ролик с результатами удара ВС РФ по позициям "вагнеровцев", распространенный ранее, является инсценировкой.

Однако журналист Bellingcat Арик Толер иного мнения. Он заявил, что местность на кадрах совпадает с той, которую показывал российский военкор Александр Симонов, когда посещал позиции ЧВК "Вагнер".

Как пишет ресурс "Досье" со ссылкой на свой источник, сотрудников ФСБ в Москве срочно вызвали на рабочие места.

План "Крепость" в Москве

Также сообщается, что в российской столице введен план "Крепость".

"Приветствую, живу в Москве на метро Каширская возле военкомата и отдела полиции. Повышенная активность, полицейская техника снует туда-сюда", — цитирует Telegram-канал одного из местных жителей.

План "Крепость" в Ростовской области РФ

Telegram-канал Baza сообщает, что в Ростовской области РФ также объявлен план "Крепость". Сотрудники подняты по тревоге. Является ли тревога учебной и каковы ее причины, выясняется.

"План "Крепость" подразумевает под собой экстренный сбор личного состава и взятие под контроль особо важных объектов силовых ведомств. Также план предусматривает готовность к отражению внешнего нападения", — говорится в сообщении.

Реакция РДК и легиона "Свобода России"

Российские добровольцы заявили, что за последний год Евгений Пригожин стал самостоятельной политической фигурой в Российской Федерации.

Как отмечает Никитин, война в Украине стала для Евгения Пригожина "невероятным трамплином". По его словам, основатель ЧВК "Вагнер" стал источником и шоу благодаря своим высказываниям в адрес высшего военного руководства России.

Командир РДК также заявил, что несмотря на разные взгляды на будущее страны, неиронично считает Евгения Пригожина патриотом России. Он констатировал, что напряжение в высших эшелонах власти РФ, санкции и неудачи на фронте усилили процессы "гниения и распада" в стране.

Спикер ЛСР с позывным "Цезарь" отметил, что упомянутые события напоминают ему времена столетней давности. По его словам, у Пригожина много сторонников среди населения России и рядах силовых структур, поэтому если он начнет военный мятеж, то с большой вероятностью победит.

"Но также мы помним, как он и его пособники отрезали головы людям, убивали своих людей молотом, цинично снимая это на видео, и издевались на безоружными. Не стоит приписывать ему воинскую честь и доблесть, которых нет", — добавил спикер.

"Цезарь" подчеркнул, что у Пригожина большие политические амбиции, однако его борьба не отстаивает интересы России, а является лишь "битвой за кормушку".

Реакция в Украине

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал конфликт между основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и Минобороны РФ началом смутных времен.

"Классическая русская поэзия… Смутные времена наступают. Лжевладимир оказался на престоле. Опричники идут задавать вопросы: есть ли у нас Царь и настоящий ли он?" — написал Подоляк у себя в Twitter.

Политик также добавил, комментируя события вокруг России, что исторический процесс всегда необратим.