Силы ПВО сбили более 20 ракет: россияне обстреляли Киев, Харьков, Днепр (фото, видео)

В КГВА заявили, что в результате падения обломков в Соломенском районе Киева произошло разрушение и возгорание на нескольких этажах 24-этажного дома.

Российские войска в ночь на 24 июня обстреляли Украину ракетами. Силы ПВО Украины сбили более 20 из них, однако не обошлось без повреждений гражданской инфраструктуры. Так, в Киеве обломки повредили многоэтажный дом. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Там заявили, что это была уже восьмая ракетная атака на украинскую столицу.

"Враг в очередной раз применил свою обычную тактику – стратегические бомбардировщики Ту-95МС выпустили из района Каспия ракеты Х-101/555. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено более 20 ракет", — говорится в сообщении.

Также там отметили, что в результате падения обломков в Соломенском районе столицы произошло разрушение и возгорание на нескольких этажах 24-этажного дома.

"Относительно пострадавших сейчас известно о двух лицах. Одного госпитализировали, другому оказали медицинскую помощь на месте", — сказано в сообщении.

Кроме того, в сети появились фото и видео с места происшествия.

Удары по Днепру

Кроме того, мэр Днепра Борис Филатов заявил, что российские оккупанты обстреляли частный жилой сектор города. По его словам, некоторые дома были полностью уничтожены.

"Никакой военной цели. Несколько домов разрушены до основания. Огромная воронка после взрыва", — написал Филатов.

Он также заявили, что есть пострадавшие.

Отметим, что жители Днепропетровской области также опубликовали видео в сети, на которых можно увидеть, что взрывной волной в одном из домов выбило окна.

Обстрел Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что российские войска обстреляли город ракетами С-300.

"По меньшей мере три прилета по Слободскому району. Предварительно – ракетами С-300. В одном случае попадание в газовую трубу. Есть пожар, на месте работают подразделения ГСЧС", — написал он.

Напомним, что в ВСУ сообщили детали обстрела ВС РФ в ночь на 23 июня. Как отметили в командовании, все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 были успешно уничтожены подразделениями ПВО, преимущественно в Хмельницкой области.