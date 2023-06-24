Мощная ночная атака: Кличко заявил, что в Киеве под завалами дома могут быть люди (видео)
За ночь РФ выпустила по Украине более 50 ракет. Спасательные службы продолжают поиск выживших после ночного обстрела столицы.
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что под завалами дома в Соломенском районе могут быть люди. Об этом он заявил в своем видеообращении.
Спасательные службы продолжают поиск выживших после ночного обстрела столицы.
"В настоящее время известно о трех погибших. Двое пострадавших госпитализировали. 9 человек получили помощь медиков на месте. Всех жителей дома, в который попали обломки российской ракеты, эвакуировали", — заявил мэр.
Известно, что ночью РФ выпустила по Украине более 50 ракет. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ.
"Имели мы атаку 10 стратегических бомбардировщиков Ту-95 из района Каспия. Выпустили они 40 ракет на этот раз. Мощная ночная атака", — заявил Юрий Игнат.
Кроме этого, россияне также выпустили 9 ракет Х-22 из бомбардировщика Ту-22М3, 2 "Калибра" и 2 дрона-камикадзе.
Ранее Фокус писал, что Российские войска в ночь на 24 июня обстреляли Украину ракетами. Силы ПВО Украины сбили более 20 из них, однако не обошлось без повреждений гражданской инфраструктуры. В КГВА заявили, что в результате падения обломков в Соломенском районе Киева произошло разрушение и возгорание на нескольких этажах 24-этажного дома.
Также сообщалось, что в ВСУ сообщили детали обстрела ВС РФ в ночь на 23 июня. Как отметили в командовании, все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 были успешно уничтожены подразделениями ПВО, преимущественно в Хмельницкой области.