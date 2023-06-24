ФСБ не знает, как подавить мятеж ЧВК "Вагнер" в России, — BBC

Наемники захватили ключевые объекты в Ростове и Воронеже, но у спецслужб нет плана для борьбы с ними, уверяет источник.

Российские спецслужбы не знают, как бороться с ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным. Об этом пишет BBC, ссылаясь на источник, близкий к центральному руководству Федеральной службы безопасности РФ.

По его словам, наемники ЧВК "Вагнер" взяли под контроль все ключевые объекты в Воронеже и Ростове-на-Дону. При этом у руководства ФСБ пока нет конкретного плана подавления мятежа.

Национальный антитеррористический комитет России объявил о начале контртеррористической операции в Московской и Воронежской областях, а также в Москве. Губернатор Воронежской области Александр Гусев написал в своем Telegram-канале, что силовики перекрыли движение по федеральной трассе М-4 "Дон" с 464-го по 777-й километры.

Как выяснило BBC, контртеррористическая операция или сокращенно КТО — это особый правовой режим, который силовики могут ввести в России согласно закону "О противодействии терроризму". На территории, где объявляют режим КТО, действует ряд ограничений:

у людей проверяют паспорта, лиц без документов доставляют в полицию для определения личности;

проверяют также телефонные разговоры и онлайн-сообщения;

силовики могут беспрепятственно заходить в жилые дома и помещения организаций;

силовики могут использовать транспорт организаций или отдельных граждан;

отключение связи.

Ранее СМИ сообщали, что 24 июня ЧВК "Вагнер" захватила контроль над всеми военными объектами Воронежа. Появилась также информация, будто 180 российских военнослужащих и сотрудников силовых структур сдались наемникам без боя.

Писали также, что в Ростов вошли танки и другая бронетехника ЧВК "Вагнер". Бойцы оцепили штаб Южного военного округа, управление МВД и ФСБ, городскую администрацию и отдел полиции.