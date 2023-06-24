На окраинах Москвы устанавливают позиции с автоматчиками, — росСМИ (фото)

Вооруженные группы полицейских и военных разместили на въезде в Москву у трассы, по которой колонна бронетехники ЧВК "Вагнер" движется из Ростова в сторону Липецка. В воздухе замечен вертолет.

На юго-западной окраине Москвы устанавливают позиции с автоматчиками. На опубликованных кадрах — группы вооруженных полицейских находятся в районе Липецкой улицы на въезде и въезде с трассы М4 "Дон" из Москвы. Об этом сообщают российские "Ведомости".

Вооруженная полиция готовится встречать "вагнеровцев"

По этой трассе колонна бронетехники ЧВК "Вагнер" движется из Ростова в сторону Липецка.

Вооруженные полицейские и военные на окраине Москвы

В воздухе над упомянутым районом российской столицы также замечен вертолет.

Вертолет в районе выезда из Москвы

Напомним, что руководитель "Русского добровольческого корпуса" заявил, что болеет за Пригожина. Фронт начинает рушиться — ВСУ идут вперед, пояснил Денис Никитин и призвал сторонников РДК к активным действиям по свержению кровавого путинского режима.

Также сообщалось, что чеченские боевики выехали в Ростов для наведения порядка. Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что военный мятеж необходимо подавить силовыми методами. К этому готовый бойцы его подразделения.

По неподтвержденной информации, наемники из ЧВК "Вагнер" планируют захват складов с ядерным оружием в Воронежской области. Такие данные опубликованы в Telegram-канале движения "Атеш" со ссылкой на анонимного агента в рядах наемников ЧВК "Вагнер". Отмечается, что из-за того, что большинство российских сил дислоцированы в Украине, им может быть сложно защитить склады с ядерным оружием в Воронежской области.