"Полностью зачищен": ВСУ разгромили плацдарм оккупантов на берегу Северского Донца (видео)

По словам полковника Андрея Белецкого, украинские бойцы уничтожили 3 батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ.

В субботу, 24 июня, украинские защитники разгромили российских захватчиков на Бахмутском направлении. Десятки оккупантов уничтожены и ранены. Об этом командир 3 ОШБр полковник Андрей Белецкий сообщил в Telegram.

По словам Белецкого, сегодня, в то время, как вся Украина наблюдала за "цирком" в России, бойцы 1 механизированного батальона 3 ОШБр разгромили 3 батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ.

"Фактически этот батальон прекратил существование как организованная военная сила. Больше 30 убитых со стороны врага, с десяток пленных, с полсотни раненых, то есть батальон не существует как военная сила. Западный берег канала Северский Донец – Донбасс полностью зачищен от врага", – заявил полковник.

Он также добавил, что вражеский плацдарм на западном берегу канала полностью зачищен.

Напомним, 24 июня замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ одновременно наступали на нескольких направлениях. По меньшей мере на шести из них украинским защитникам удалось продвинуться вперед.

23 июня заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий рассказал, что активные боевые действия на фронтах Украины продолжатся в течение следующих 2-3 месяцев, при этом ожидаются как наступательные, так и оборонительные действия со стороны Сил обороны.