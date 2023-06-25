Киселев проговорился: личные гарантии Пригожину дал Лукашенко, а не Путин (видео)

Ведущий федерального канала "Россия 1" в эфире своей программы опроверг недавнее заявление о том, что глава Кремля лично разрешил "повару Путина" беспрепятственно выехать в Беларусь.

Гарантии безопасности устроившему мятеж главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину давал не президент РФ Владимир Путин, а его коллега Александр Лукашенко. Соответствующее заявление сделал топ-пропагандист Дмитрий Киселев.

В эфире своей программы ведущий проговорился и заявил, что гарантии безопасности Евгений Пригожин получил не от Путина, как ранее утверждалось, а от Александра Лукашенко.

Накануне, 24 июня российские госСМИ цитировали пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который утверждал, что гарантии "вагнеровцам" предоставил Путин лично.

Также Киселев в эфире своей программы показал фрагмент из старого интервью Владимира Путина, в котором тот отмечал, что может простить все, кроме предательства.

Песков уточнил, что гарантия прекращения уголовного преследования и возможность находиться в Беларуси — были даны под слово президента РФ.

На следующий день после бунта ЧВК "Вагнер" Путин в своем обращении к россиянам заявил, что организаторы бунта понесут заслуженное наказание. По некоторым данным, "вагнеровцы" сбили шесть вертолетов и один самолет, при этом могли погибнуть 20 пилотов.

По словам пресс-секретаря Путина, наемников из ЧВК "Вагнер" преследовать не будут из-за их былых заслуг. Целью достигнутого соглашения с Пригожиным якобы было избежать кровопролития и конфронтации, что могло бы привести к непредвиденным последствиям, говорил Песков.

Напомним, что аналитики выделили два возможных мотива владельца ЧВК "Вагнер", который устроил мятеж.

Также сообщалось, что в офисе Пригожина нашли поддельные паспорта с его фото — на имя Владимира Боброва и Дмитрия Гейлера.